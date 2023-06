Oficial: Rúben Pina é o primeiro reforço do Belenenses

É oficial! Rúben Pina torna-se no primeiro reforço do Belenenses para a próxima temporada, que marcará o regresso aos campeonatos profissionais. Tal comoadiantou, o avançado trocou o Alverca pelo emblema do Restelo e assinou por duas temporadas.O extremo, de 23 anos, foi uma das figuras do Alverca na última temporada, tendo anotado 4 golos e uma assistência em 28 partidas na Liga 3. Vencedor de duas ligas e duas taças Revelação, por Aves e Estoril, Rúben Pina vai ter a primeira experiência na 2ª Liga e será um regresso a casa, uma vez que passou pela formação do Restelo.Entretanto, o emblema azul anunciou também a renovação de contrato com Midana Sambú, que chegou ao clube em janeiro, proveniente do Torreense. Com 25 anos, o médio marcou 2 golos em 17 partidas na última época.