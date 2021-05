Oliveirense-Ac. Viseu, 2-1: bis de Thalis dá triunfo que mantém esperança na permanência

A Oliveirense venceu esta sexta-feira o Ac. Viseu, por 2-1, em jogo da 33.ª jornada da Liga Sabseg, e ganhou uma nova esperança rumo à permanência na prova.

Um penálti aos 90 minutos deu três importantes pontos à Oliveirense que continua a acreditar que é possível manter-se na Liga Sabseg, embora não dependa de si própria para o conseguir.

O Ac. Viseu podia ter garantido a permanência em caso de triunfo, mas segue na 14.ª posição, com 33 pontos, mais dois do que a Oliveirense, que subiu provisoriamente ao 15.º lugar.

O jogo iniciou-se com equilíbrio, com muitas oportunidades de golo, mas também com muitos nervos à mistura. A primeira oportunidade de golo aconteceu logo no primeiro minuto para a equipa do Ac. Viseu, com Luisinho a rematar de primeira à baliza, obrigando Arthur a uma defesa complicada.

Na resposta, a Oliveirense também chegou com perigo junto à baliza adversária. Após um cruzamento de Leandro Lima, livre de marcação, não conseguiu chegar a tempo para o remate.

A Oliveirense entrou melhor na segunda parte e conseguiu chegar ao golo, depois de algumas insistências, aos 52 minutos. Steven Pereira colocou a bola em Michel, que centrou para Thalis que apareceu na área, não desperdiçou a oportunidade e colocou a bola fora do alcance de Ricardo Fernandes.

Em desvantagem, José Gomes decidiu mexer na equipa, fazendo entrar Carter para o lugar de Jere e a equipa ganhou uma nova dinâmica. O jogador que saltou do banco repôs a igualdade aos 63 minutos, numa jogada de insistência e sem encontrar qualquer oposição da defesa da Oliveirense.

No entanto, quando já se pensava que o marcador não voltaria a mexer, uma grande penalidade aos 90 minutos deu os três pontos à Oliveirense. Thalis foi a figura do encontro ao marcar os dois golos da formação da casa.



Ficha do jogo

--------------------------------





Oliveirense - Académico de Viseu, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Thalis, 52'

1-1, Carter, 63'

2-1, Thalis, 90' (penálti)



Equipas:

- Oliveirense: Arthur, Leandro, Machado, Raniel, Steven Pereira (António Gomes, 84), Leo Bahia, Thalis, Michel (Obi, 83), Filipe Alves, Oliveira (Dionathã, 76) e Lima (Ono, 90+1).

(Suplentes: Paquete, Luisinho, Sele Davou, Obi, Pedro, Dionathã, Hugo Oliveira, António Gomes e Ono).

Treinador: Daniel Oliveira.

- Ac. Viseu: Ricardo Fernandes, Joel, Filipe Soares, Mathaus, Mesquita, Luisinho (Paná, 79), Jere (Carter, 53), Zimbabwe, Yuri Araújo, André Carvalhas (Bruno Loureiro, 84) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Elísio, Melo, Carter, Yang Sena, Bondoso, Bruno Loureiro, Paná).

Treinador: José Gomes.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Steven Pereira (5'), Jere (7'), Luisinho (45'), Filipe Soares (50'), Carter (60'), Mathaus (82'), Mesquita (89').

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.