Oliveirense-Ac. Viseu: 2-2: duelo emotivo resulta em empate

A Oliveirense empatou este domingo 2-2 com o Académico de Viseu, num jogo intenso e emotivo da quinta jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

O Académico de Viseu colocou-se em vantagem por Yuri Araújo, aos 19 minutos, mas André Schutte 'bisou', aos 47 e 62, e colocou a Oliveirense na frente do marcador, antes de André Almeida fixar a igualdade, aos 73.

Com o empate, a Oliveirense desce ao quarto lugar da 2. ª Liga, com 10 pontos, enquanto o Académico de Viseu ocupa o sétimo posto à condição, com sete pontos.

O Académico de Viseu foi a primeira equipa a criar perigo, quando aos seis minutos Yuri Araújo obrigou o guarda-redes Arthur a uma defesa por instinto na sequência de um remate à entrada da pequena área.

O avançado brasileiro acabou por colocar a equipa de Vítor Martins em vantagem aos 19 minutos, ao surgir isolado na área e a antecipar-se ao guarda-redes Arthur, rematando com eficácia para a baliza 'deserta' da Oliveirense.

A fechar a primeira parte, John Kelechi esteve perto do empate quando desviou de cabeça um cruzamento de Zé Pedro, mas a trave da baliza do Académico de Viseu 'evitou' o golo, aos 45 minutos.

O segundo tempo começou da melhor forma para a Oliveirense, que restabeleceu a igualdade através de uma jogada individual de André Schutte, rematando forte e colocado dentro da área, aos 47 minutos.

O avançado sul-africano repetiu a proeza e 'bisou' aos 62 minutos, colocando a Oliveirense na frente do marcador ao concluir na pequena área uma boa jogada de Carter na direita do ataque da equipa de Fábio Pereira.

O jogo manteve-se intenso e emotivo, com o Académico de Viseu a responder ao golo sofrido por intermédio de André Almeida, que aproveitou uma assistência de Steven dentro da área para restabelecer o empate, aos 73 minutos.

A equipa de Vítor Martins esteve perto de voltar para a frente do marcador numa iniciativa de Quizera, que com um remate colocado à entrada da área obrigou Arthur a uma defesa apertada, aos 79 minutos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense - Académico de Viseu: 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Yuri Araújo, aos 19 minutos.

1-1, André Schutte, 47.

2-1, André Schutte, 62.

2-2, André Almeida, 73.

Equipas:

Oliveirense: Arthur, Casimiro, Guilherme, John Kelechi, Kazu (Gonçalo Negrão, 90+2), Schurrle (Filipe Alves, 81), Guirassy, André Schutte (João Paulo Queiróz, 72), Zé Leite (Brandão, 90+2), Zé Pedro e Carter.

(Suplentes: Macedo, Iago Reis, Filipe Alves, João Paulo Queiróz, Brandão, Lamine e Gonçalo Negrão).

Treinador: Fábio Pereira.



Académico de Viseu: Gril, Miguel Bandarra, João Pinto, André Almeida, Milioransa (Henrique Gomes, 64), Messeguem (Marquinho, 64), Soriano Mané (Jovani, 72), Yuri Araújo (Steven, 71), Quizera, Gautier e André Clóvis.

(Suplentes: Mbaye, Arthur Chaves, Rodrigo Pereira, Steven, Simonsen, Silva, Henrique Gomes, Jovani e Marquinho)

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Soriano Mané (65), Casimiro (90), Gautier (90). Cartão vermelho para o treinador Vítor Martins após o final do jogo.

Assistência: cerca de 1500 espetadores.