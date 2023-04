Oliveirense-Estrela da Amadora, 1-2: tricolores vencem com cambalhota e reforçam 2.º lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela da Amadora reforçou esta sexta-feira o segundo lugar da Liga Sabseg, ao vencer por 2-1 no reduto da Oliveirense, depois e começar a perder, na abertura da 30.ª jornada.

A Oliveirense adiantou-se no marcador aos 34 minutos, por Duarte, mas Mansur a restabeleceu a igualdade, no arranque da segunda parte, aos 48', com Ronald Pereira a consumar a reviravolta, aos 56'.

O triunfo permite ao Estrela da Amadora passar a somar 59 pontos e ficar mais perto do regresso à Liga Bwin, enquanto a Oliveirense segue, tranquila, no 10.º lugar, com 37.

A formação da casa deu o primeiro sinal de perigo, num remate de Ibrahima, à entrada da área, que o guarda-redes Bruno Brígido não teve dificuldades em segurar, aos nove minutos.

O guarda-redes do Estrela da Amadora voltou a evidenciar-se aos 12 minutos, ao efetuar uma grande defesa, após um remate forte de Jaiminho à entrada da área.

A Oliveirense manteve a pressão e acabou por se colocar em vantagem após um contra-ataque que originou vários ressaltos na área, com Duarte a aproveitar para colocar a bola no fundo da baliza deserta, aos 34 minutos.

O Estrela da Amadora respondeu no início da segunda parte, chegando à igualdade na sequência de um canto, com Mansur a cabecear com eficácia à entrada da pequena área, aos 48 minutos.

A equipa de Sérgio Vieira consumou a reviravolta numa boa jogada de entendimento dentro da área da Oliveirense, com Ronald Pereira a rematar sem oposição já dentro da pequena área, aos 56 minutos.

A Oliveirense esteve muito perto de chegar ao empate num lance de insistência, mas Michel rematou por cima da trave a poucos metros da linha de golo, aos 68 minutos.

O avançado da Oliveirense voltou a criar perigo aos 77 minutos, quando surgiu ao segundo poste em boa posição para marcar, mas rematou à malha lateral da baliza de Bruno Brígido.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense - Estrela da Amadora: 1-2

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Duarte, 34 minutos.

1-1, Mansur, 48.

1-2, Ronald Pereira, 56.

Equipas:

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga (Pimenta, 77), Volnei, Rodrigo Borges, Raniel (Kazu, 60), Ibrahima, Felipe Alves (Serginho, 53), Jaiminho, Duarte (Zé Leite, 77), Serginho Andrade (Michel, 59) e Jonata Bastos.

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Kazu Miura, Michel, Serginho, Zé Leite, Nuno Valente e Kazu).

Treinador: Fábio Pereira.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Jean Filipe (Heverton, 90+2), Miguel Lopes, Gaspar, Mansur, João Reis, Guzmán (Latyr Fall, 46), Vitó, Ronald Pereira (Kikas, 74), Régis (Diogo Salomão, 74) e João Silva (Ronaldo, 46).

(Suplentes: António Filipe, Omurwa, Balbúrdia, Diogo Salomão, Ronaldo, Latyr Fall, Hevertton, Kikas e Rui Correia)

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Reis (39), Rodrigo Borges (47) e Ronaldo (57)

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.