Oliveirense-Famalicão, 1-2: Golo ao cair do pano vale subida à liderança

O Famalicão subiu este domingo à liderança da 2.ª Liga, ao vencer a Oliveirense por 2-1, em jogo antecipado da 16.ª jornada, com Feliz a apontar o golo da vitória nos últimos minutos.Os minhotos inauguraram o marcador contra a corrente do jogo, por Fabrício, aos 17 minutos, na conversão de uma grande penalidade, Agdon ainda igualou, aos 74 minutos, mas Feliz acabaria por oferecer os três pontos aos visitantes, aos 88 minutos.O Famalicão adiantou-se no marcador graças a uma grande penalidade convertida por Fabrício, aos 17, o que foi um castigo pesado para a Oliveirense, que já tinha ameaçado a baliza contrária por duas vezes.Os anfitriões reagiram bem e foram à procura do tento da igualdade, tendo desperdiçado várias oportunidades, antes de Agdon, aos 74, ter alcançado o golo da igualdade, conferindo justiça ao resultado.O Famalicão acabou com as ambições da Oliveirense aos 88 minutos, num lance em que Anderson aproveitou uma falha defensiva para rematar para a defesa de Coelho, tendo, no ressalto, Feliz rematado para a baliza deserta.Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.Oliveirense -- Famalicão: 1-2.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Fabrício, 17 minutos.1-1, Agdon, 74.1-2, Feliz, 88.Equipas:- Oliveirense: Coelho, Alemão, Mathaus, Wellington, Diogo Clemente, Filipe Gonçalves, Oliveira (Erick Moreno, 62), Paraíba, Diogo Valente (Serginho, 70), Agdon (Sérgio Ribeiro, 82) e Fati.(Suplentes: Kadu, Sérgio Silva, Ricardo Tavares, Serginho, Sérgio Ribeiro, Boukassi e Erick Moreno).Treinador: Pedro Miguel.- Famalicão: Defendi, Koffi, Ricardo, Ângelo (Anderson, 78), David Luís, Capela, Pathé Ciss, Feliz (Willian, 90+2), Raphael Guzzo (Filipe Oliveira, 58), Walterson e Fabrício.(Suplentes: Ricardo Fernandes, Willian, Jorge Miguel, Fabinho, Hugo Gomes, Filipe Oliveira e Anderson).Treinador: Sérgio Vieira.Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).Ação disciplinar: cartão amarelo para Oliveira (45), Ângelo (62), Filipe Gonçalves (71), Pathé Ciss (80) e David Luis (90+5).Assistência: 868 espetadores.