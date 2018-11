Oliveirense-Famalicão: Homens do golo em duelo direto

Fati e Walterson estarão no centro das atenções no duelo entre Oliveirense e Famalicão, agendado para o próximo domingo à tarde, em Aveiro. Estamos perante dois dos melhores marcadores do campeonato, ambos com seis tiros certeiros na conta pessoal, pelo que este desafio será também uma espécie de ‘tête-à-tête’, como diriam os franceses, entre si.

Um dos pontos semelhantes entre Fati e Walterson é o facto de nenhum deles ser ponta-de-lança. São ambos extremos, mas com veia finalizadora bem afinada, a julgar pelos números até agora apresentados. E esta dupla chega a esta partida depois de uma prestação positiva na jornada passada: Fati contribuiu para o triunfo por 3-0 da Oliveirense sobre o Varzim e Walterson assinou o golo da vitória frente ao Sp. Covilhã, ao cair do pano. O brasileiro, recorde-se, cumpre a sua temporada de estreia no futebol português, ele que foi um dos reforços da SAD do Famalicão neste projeto que tem a subida de divisão como objetivo final. Já Ença Fati está em Portugal desde 2013/14 e até já tem experiência de 1ª Liga no Moreirense.

Este será um duelo particular dentro do jogo entre o 10º e o 2º classificados da 2ª Liga.