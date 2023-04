Oliveirense-Farense, 1-2: Muscat garante os três pontos para os algarvios

O Farense venceu esta sexta-feira a Oliveirense, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da Liga SABSEG, com o defesa Muscat a desfazer o empate e a permitir aos algarvios subir provisoriamente ao segundo lugar.

No Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, o Farense adiantou-se no marcador com um golo de Cláudio Falcão, aos 24 minutos, e a Oliveirense chegou ao empate numa grande penalidade convertida por Serginho, (62), com Muscat a garantir o triunfo da equipa de José Mota num cabeceamento certeiro, aos 67.

Com o triunfo, o Farense ascende provisoriamente ao segundo lugar da Liga SABSEG, de subida direta ao primeiro escalão, com 51 pontos, enquanto a Oliveirense se mantém no nono lugar, com 34.

Depois de um início audaz da Oliveirense, foi o Farense quem se colocou em vantagem quando Cláudio Falcão desviou involuntariamente um remate de Cristian Ponde, aos 24 minutos, batendo o guarda-redes Ricardo Ribeiro.

A Oliveirense respondeu de imediato ao golo sofrido e quase chegava ao empate na sequência de uma jogada individual de Serginho Andrade, que rematou colocado à baliza de Ricardo Velho, aos 30 minutos, com a bola a sair perto do poste.

Pouco depois, foi a vez de Cláudio Falcão voltar a criar perigo, com o poste da baliza a evitar o golo após um cabeceamento do avançado brasileiro, aos 33 minutos.

A Oliveirense acabou por chegar ao empate aos 62 minutos, quando Serginho converteu uma grande penalidade que castigou derrube de Mattheus Oliveira sobre Michel Lima, aos 62 minutos.

O empate durou pouco tempo, já que o defesa Muscat acabou por sentenciar o triunfo do Farense, ao desviar de cabeça um canto marcado para o primeiro poste da baliza da Oliveirense, aos 67 minutos.

Até ao final do jogo, a Oliveirense foi mais pressionante, mas o Farense resguardou a sua baliza de forma eficaz, gerindo a vantagem conquistada.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Farense: 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Cláudio Falcão, aos 24 minutos.

1-1, Serginho, aos 62 minutos, de grande penalidade.

2-1, Muscat, 67'.

Equipas:

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Volnei, Rodrigo Borges, Raniel, Ibrahima, Felipe Alves (Zé Leite, 71), Michel Lima (Nuno Valente, 90+3), Serginho (Duarte, 71), Jaiminho e Serginho Andrade (Jonata Bastos, 65).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Graça, Duarte, Kazu, Pedro Marques, Zé Leite, Nuno Valente e Jonata Bastos)

Treinador: Fábio Pereira.

- Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Muscat (Robson, 85), Abner, Marcos Paulo, Cláudio Falcão, Marco Matias, Mattheus Oliveira (Rui Costa, 65), Cristian Ponde (Vítor Gonçalves, 86) e Lucas (Pedro Henrique, 56).

(Suplentes: Defendi, Robson, Sapara, Elves Balde, Diogo Viana, Rui Costa, Talocha, Vítor Gonçalves e Pedro Henrique)

Treinador: José Mota.

Árbitro: André Narciso (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Felipe Alves (31), Muscat (36), Marco Matias (57), Ibrahima (77), Duarte (85) e Vítor Gonçalves (87).

Assistência: cerca de 1000 espetadores.