Oliveirense-FC Porto B: 2-2: Jogo equilibrado com 'bis' de Boateng

A Oliveirense e o FC Porto B empataram 2-2, na 3.ª jornada da 2.ª Liga, em que a equipa da casa deixou escapar a vantagem por duas vezes, com Boateng a bisar para os Dragões.

As duas formações entraram em campo igualadas na tabela e esse equilíbrio teórico foi confirmado pelo marcador que mexeu aos 39 minutos, num autogolo de Francisco Conceição, Boateng empatou na 2.ª parte (55'), Michel Lima devolveu a liderança (62') e o avançado ganês bisou e fez o resultado final, aos 74'.

Com uma vitória e uma derrota nos compromissos anteriores, ambas as equipas criaram lances de perigo antes do golo inaugural que surgiu numa infelicidade de Francisco Conceição, depois de uma arrancada de uma área à outra de Leandro Silva.

No segundo tempo as oportunidades multiplicaram-se, Carlos Gabriel ficou perto do empate ao tentar surpreender Coelho e, três minutos depois, levantou para área onde Boateng subiu mais alto e cabeceou certeiro, apesar do esforço do guardião.

A formação de Pedro Miguel voltou a 'carregar' e, Jorge Teixeira, na pequena área, não marcou graças ao desvio de um defesa, mas dois minutos depois, na marcação de um canto, Oliveira encontrou Michel Lima solto na área, que cabeceou sem hipótese para Ricardo Silva.

Thalis Henrique ficou perto de aumentar a vantagem num remate de meia distância, Carlos Gabriel, do outro lado, voltou a ameaçar, até que, aos 74 minutos, a passividade da defesa oliveirense permitiu a Boateng dominar de peito e atirar de ângulo apertado, com a bola a escapar por baixo do corpo de Coelho.

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

Oliveirense -- FC Porto B: 2-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Francisco Conceição, 39 minutos (própria baliza).

1-1, Boateng, 55.

2-1, Michel Lima, 62.

2-2, Boateng, 74.

Equipas:

- Oliveirense: Coelho, Leandro Silva, Pedro Machado, Raniel, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Oliveira, Miguel Lima (António Gomes, 81), Michel Lima, Thalis Henrique (Sele Davou, 90+3) e Jorge Teixeira (Bortoluzo, 81).

(Suplentes: Rui Dabó, Pedro Kadri, Luisinho, Bortoluzo, Sele Davou, Dionathã, António Gomes e Onohara.)

Treinador: Pedro Miguel.

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, Pedro Justiniano, João Marcelo, Diogo Bessa (Carlos Gabriel, 52), Mor N'diaye, Rodrigo Valente, Johan Gómez (Gonçalo Borges, 63), Francisco Conceição (Igor Cássio, 79), Boateng e Danny Loader (Rafael Pereira, 79).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Tiago Matos, Angel Torres, Rafael Pereira, Gonçalo Borges, Carlos Gabriel, Diogo Ressurreição, Gonçalo Brandão e Igor Cássio.)

Treinador: Rui Barros.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Filipe Gonçalves (71) e António Gomes (90).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.