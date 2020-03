Oliveirense interrompe série vitoriosa caseira, mas trava Estoril na luta pela subida

A Oliveirense e o Estoril empataram este sábado 1-1, na 24.ª jornada da 2.ª Liga, com a equipa da casa a interromper uma série de três vitórias caseiras, mas a atrasar os canarinhos na luta pela subida.

Depois de três triunfos seguidos em casa e à procura da terceira vitória consecutiva na prova, os oliveirenses foram os primeiros a abanar as redes, com Sérgio Ribeiro a inaugurar o marcador, aos 66 minutos.

Porém, apenas 10 minutos depois, o Estoril acabaria por chegar à igualdade através da marca de grande penalidade, Careca enganou o guarda-redes Coelho, aos 76', e evitou a derrota da formação de Pedro Duarte, que não perde há três jogos e chegou a Oliveira de Azeméis depois de vencer o Vilafranquense, por 2-0, em casa.

Ainda assim, o empate atrasou os canarinhos na luta pela subida, apesar de ter subido uma posição e ocupar agora o quarto lugar, enquanto a Oliveirense somou mais um ponto na caminhada tranquila que tem feito no campeonato, ocupando agora o oitavo posto.

Nos primeiros minutos, João Diogo descaído pela direita cruzou para a cabeça de Lucas Marques, mas a pontaria do médio não estava afinada, enquanto do outro lado Leandro Silva rematou fraco para as mãos de Dani Figueira e, pouco depois, Agdon descaído pela direita rematou perto do poste.

Só na segunda parte é que o perigo voltou a rondar as balizas, primeiro Leandro Silva cruzou rasteiro para a entrada de Sérgio Ribeiro, mas o avançado atirou ao lado da baliza.

Dez minutos depois, os mesmos intervenientes em jogada tirada a papel químico, Leandro Silva colocou rasteiro na área e Sérgio Ribeiro, sozinho na pequena área, encostou para o fundo das redes, com Malele a ficar perto do segundo golo pouco depois.

A reação dos estorilistas tardou apenas 10 minutos, na marcação de um canto Malele tocou o esférico com a mão e Anzhony Rodrigues apontou para a marca de grande penalidade. Chamado a converter, Careca enganou Coelho e restabeleceu a igualdade no marcador, que se manteve inalterado até ao final da partida.