Oliveirense-Mafra: 1-3: bis de Lucas Gabriel abre caminho ao regresso às vitórias

O Mafra venceu este domingo a Oliveirense por 3-1, em jogo da 14ª jornada da Liga SABSEG, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, regressando aos triunfos na competição.

Um bis de Lucas Gabriel ainda na primeira parte (12' e 22') adiantou o Mafra no marcador, com a Oliveirense a reduzir por Carter, aos 69 minutos. Balbúrdia sentenciou o triunfo dos visitantes (90'+1), que permite ao Mafra subir ao quinto lugar da Segunda Liga, com 21 pontos, enquanto a Oliveirense se mantém no 12.º lugar, com 16.

Numa primeira parte com algum ascendente do Mafra, Lucas Gabriel adiantou a equipa comandada por Silas no marcador ao aproveitar um desvio de Nibe para encostar para o fundo da baliza, aos 12 minutos. O avançado brasileiro bisou na sequência de uma jogada de entendimento na direita do ataque do Mafra, aproveitando uma recarga para ampliar a vantagem, aos 22 minutos.

Ainda antes do intervalo, Guirassy surgiu em boa posição dentro da área para reduzir a desvantagem da Oliveirense, mas cabeceou fraco para as mãos do guarda-redes Oláfsson. Depois de um início acutilante da segunda parte, a equipa da casa marcou por Carter, que aproveitou um ressalto para bater o guarda-redes Oláfsson, aos 69 minutos.

O Mafra acabou por sentenciar o triunfo já em período de compensação, num contra-ataque conduzido por Balbúrdia, que rematou forte e colocado à baliza da Oliveirense (90'+1).

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Mafra: 1-3

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

0-1, Lucas Gabriel, aos 12 minutos.

0-2, Lucas Gabriel, 22.

1-2, Carter, 69.

1-3, Balbúrdia, 90+1.

Equipas:

- Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão (Brandão, 85), John Kelechi (Kohtaro, 71), Iago, Kazu, Guirassy, Jaiminho, Filipe Alves (Lamine, 61), Zé Pedro, João Paulo Queiroz e Carter.

(Suplentes: Rui Dabó, Macedo, Kazu Miura, Brandão, Vasco Gadelho, Lamine, Guilherme, Kohtaro e Schurrle).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Mafra: Oláfsson, Texel, Ousmane Diao, Pedro Barcelos, Bak (Lopes, 54), Gui Ferreira (Balbúrdia, 71), Chriso (Pedro Bravo, 46), Nibe, Sturgeon (Mesaque Djú, 71), Lucas Gabriel (Gabi, 85) e Diogo.

(Suplentes: André Paulo, Pedro Bravo, Mesaque Djú, Lopes, Miguel Sousa, Gabi, Lind, Rodri e Balbúrdia)

Treinador: Jorge Silas.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gui Ferreira (45), Texel (55), Filipe Alves (53), Diogo (72), Iago (72), Lamine (77), Kazu (81) e Balbúrdia (90+2).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores