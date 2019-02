Oliveirense-Mafra vai ser jogado no Estádio do Mar

A Oliveirense vai receber o Mafra no Estádio do Mar, este domingo, em jogo a contar para a 21ª jornada da 2ª Liga. O anúncio foi feito através de uma publicação, há minutos, no site oficial da Oliveirense, explicando os motivos pelos quais o embate terá lugar em Matosinhos."A imagem vale mais do que mil palavras", é assim que começa o texto informativo veiculado pela assessoria dos oliveirenses, que é acompanhado por fotos elucidativas do atual mau estado do terreno, referindo-se ainda que as más condições do relvado se têm vindo a agudizar ao longo dos últimos meses naquela que é a casa emprestada da equipa de Oliveira de Azeméis.Noutro âmbito, a Oliveirense agradece a colaboração do Leixões, que assim cede o seu estádio para este duelo, a ter lugar às 15 horas, depois de amanhã, salientando as boas relações entre as partes que conduziram a um encontro de uma solução que se pretendia urgente. A cooperação do Mafra e da Liga também são elogiadas.