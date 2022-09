Oliveirense-Penafiel, 1-1: equipa da casa acaba reduzida a 10 jogadores mas garante um ponto

A Oliveirense e o Penafiel empataram 1-1 esta sexta-feira, na sexta jornada da Liga Sabseg, resultado que impediu os durienses de se aproximarem do topo da tabela e deixa os caseiros sem vencer há cinco jogos.

Com duas vitórias na bagagem e a um ponto do terceiro lugar, Feliz deu o melhor início ao Penafiel, inaugurando o marcador aos sete minutos, mas a recém-promovida Oliveirense chegou à igualdade com um autogolo do 'capitão' duriense Lucas Tagliapietra (24), resultado que acabou por segurar depois da expulsão de Maga, aos 60 minutos.

No primeiro lance de perigo, Édi Semedo entrou com a corda toda, fugiu pelo flanco direito e cruzou rasteiro para Feliz, sozinho na pequena área, desviar para o fundo das redes, com Édi Semedo a voltar a introduzir a bola na baliza, dois minutos depois, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Esse susto parece ter acordado os oliveirenses, que foram à procura da igualdade, sucessivamente adiada por Caio Secco, até ser traído pelo 'capitão' Lucas Tagliapietra, depois de um cruzamento rasteiro de Lessinho.

Até ao final da primeira parte, o guardião brasileiro esteve em destaque por três ocasiões ao evitar a reviravolta, somando intervenções de grande nível e segurando o empate ao intervalo.

Apesar das três alterações promovidas por Filipe Rocha ao intervalo, foi novamente a Oliveirense que rondou o golo: primeiro, Duarte Duarte atirou para defesa fácil de Caio Secco e, pouco depois, Maga cruzou, Michel Lima falhou o domínio e Lessinho atirou ao lado.

O Penafiel respondeu, num lance a papel químico do golo, com Édi Semedo a servir Feliz na pequena área, mas desta vez o extremo desperdiçou uma grande oportunidade e, dois minutos depois, Maga viu o segundo cartão amarelo e dificultou a tarefa dos caseiros.

Apesar de assumirem o jogo, os durienses mostravam dificuldades no último terço - Édi Semedo voltou a falhar nova boa ocasião - e a formação de Fábio Pereira, apesar de reduzida a 10, deu boa réplica, com Serginho a obrigar a nova intervenção complicada de Caio Secco.

Já nos descontos, Serginho encontrou espaço, fletiu para o meio e atirou muito perto da trave, sem conseguir alterar o resultado.

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

Oliveirense - Penafiel: 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Feliz, aos sete minutos.

1-1, Lucas Tagliapietra (própria baliza), 24.

Equipas:

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Volnei Feltes, Rodrigo Borges, Iago Reis, Filipe Alves (Pisco, 80), Serginho, Michel Lima (Miguel Pereira, 65), Duarte Duarte (Zé Leite, 65), Jonata Bastos (Zé Pedro, 77) e Lessinho (Pedro Marques, 77).

(Suplentes: Nuno Silva, Miguel Pereira, Lamine, Obi, Pedro Marques, Pisco, Zé Leite, Zé Pedro e Kazu.)

Treinador: Fábio Pereira.

- Penafiel: Caio Secco, Robinho, Leandro Teixeira, Lucas Tagliapietra (Gonçalo Loureiro, 46), Rúben Freitas, Filipe Cardoso (Molvadgaard, 68), Reko (Diogo Batista, 46), Edi Semedo, Mica (João Oliveira, 46), Feliz (Adriano Castanheira, 77) e Fábio Fortes.

(Suplentes: Filipe Ferreira, Silvério, Molvadgaard, Adriano Castanheira, Simão Azevedo, João Oliveira, Diogo Batista, Gonçalo Loureiro e Adílio Santos.)

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Maga (54 e 60), Lessinho (63), Iago Reis (85) e Filipe Rocha (89). Cartão vermelho por acumulação para Maga (60).

Assistência: 340 espetadores.

