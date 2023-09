Oliveirense-Santa Clara, 1-1: Empate 'arrancado' já em tempo de compensação

A Oliveirense e o Santa Clara empataram este sábado 1-1, em jogo da sexta jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Num jogo emocionante, a Oliveirense esteve em vantagem com um golo de Carter, aos 38 minutos, mas o Santa Clara restabeleceu a igualdade já em período de compensação, num penálti convertido por Bruno Almeida, aos 90+1.

Com o empate, a Oliveirense ascende provisoriamente ao quarto lugar da 2.ª Liga, com 11 pontos, enquanto o Santa Clara é terceiro, com 12, os mesmos do Marítimo, segundo, que joga hoje, diante do Mafra.

O Santa Clara foi mais audaz no período inicial e deu o primeiro sinal de perigo num remate de Bruno Almeida, aos oito minutos, que saiu ao lado da baliza de Arthur.

A resposta da Oliveirense surgiu aos 26 minutos, numa iniciativa de André Schutte, que rematou já dentro da área, mas com a bola a sair por cima da trave da baliza do Santa Clara.

A fechar a primeira parte, a Oliveirense colocou-se na frente do marcador com um remate de ângulo apertado de Carter, aos 38 minutos, naquele que foi o primeiro golo sofrido esta temporada pelo Santa Clara na 2.ª Liga.

Na segunda parte, apesar do ímpeto do Santa Clara, foi a Oliveirense quem voltou a criar perigo, mas o guarda-redes Gabriel Batista teve reflexos apurados para defender um cabeceamento de Filipe Alves, aos 58 minutos.

O Santa Clara acabou por chegar ao empate perto do final do jogo, quando Bruno Almeida converteu um penálti (90'+1), que castigou mão na bola de Kazu dentro da área.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Santa Clara, 1-1

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Carter, 38 minutos.

1-1, Bruno Almeida, 90+1.

Equipas:

- Oliveirense: Arthur, Casimiro, Iago, John Kelechi, Kazu, Filipe Alves (Lamine, 87), Guirassy, Zé Leite (Gonçalo Negrão, 87), Zé Pedro (Duarte Duarte, 67), André Schutte e Carter (Schurrle, 78).

(Suplentes: Macedo, João Paulo Queiróz, André Santos, Duarte, Vasco Gadelho, Lamine, Schurrle e Gonçalo Negrão).

Treinador: Fábio Pereira.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Lucas Soares (Calila, 68), Sidney Lima, Rocha, Pedro Pacheco, Matheus Araujo (Paulo Henrique, 54), Serginho (Klismahn, 75), Adriano, Bruno Almeida, Ricardinho (Gabriel Silva, 68) e Rafael (João Lima, 75).

(Suplentes: Marcos Diaz, Calila, Sema Velasquez, João Lima, Paulo Henrique, Ageu, Miguel Pires, Gabriel Silva e Klismahn)

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Matheus Araujo (11), Sidney Lima (18), Ricardinho (21), John Kelechi (53), Marcos Dias (59), Guirassy (85), Kazu (88), João Lima (90+10) e Casimiro (90+11).

Assistência: cerca de 1000 espectadores.