Oliveirense-Sp. Covilhã, 0-2: triunfo com golos na segunda parte

O Sp. Covilhã venceu este sábado no reduto da Oliveirense por 2-0, em jogo da segunda jornada da 2.ª Liga, numa partida decidida na segunda parte com golos de Kukula e Adriano.A Oliveirense entrou mais pressionante, criando vários lances ofensivos, mas sem grande perigo.A primeira situação de golo para a equipa da casa chegou aos 24 minutos pelos pés de Agdon que sozinho, à entrada da grande área, rematou para uma grande defesa de Carlos Henriques.A resposta da equipa serrana surgiu aos 32 minutos, com Adriano a correr até à linha de fundo e a cruzar para o segundo poste onde apareceu Jean a cabecear à malha lateral da baliza defendida por Bruno Vale.Depois do intervalo, Ricardo Soares fez uma dupla substituição aos 59 minutos, com a entrada de Rodrigo e Kukula, e pouco depois este último inaugurou o marcador num rápido contra-ataque do Sporting da Covilhã.A equipa serrana cresceu com o golo e ampliou a vantagem, aos 82 minutos, por Adriano, que fintou vários jogadores na grande área e rematou para o fundo da baliza, sem hipóteses para Bruno Vale.Até ao apito final, a Oliveirense nunca deixou de tentar o golo, mas faltou eficácia aos seus avançados.Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.Oliveirense-Sp. Covilhã, 0-2.Ao intervalo: 0-0.0-1, Kukula, 66 minutos.0-2, Adriano, 82.: Bruno Vale, Alemão, Wellington, Sérgio, Elízio (Leandro, 53), Paraíba (Serginho, 73), Fabinho, Filipe Gonçalves, Miguel Silva, Agdon e Marcos Jr. (Bouldini, 60).Suplentes: Coelho, Diogo Clemente, Serginho, Duarte, Bouldini, Leandro e Cláudio.Treinador: Pedro Miguel.: Carlos Henriques, Daniel Martins, Jaime, Brendon, Tiago Moreira, Jean, Miranda (Rodrigo, 59), Gilberto, Adriano, Silva (Zarabi,75) e Bonani (Kukula, 59).Suplentes: Igor, Filipe, Leandro Pimenta, Joel, Rodrigo, Kukula e Zarabi.Treinador: Ricardo Soares.: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).: Cartão amarelo para Jean (46), Ricardo Soares (55), Leandro (62), Paraíba (67) e Miguel Silva (77).: Cerca de 250 espetadores.