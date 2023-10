Oliveirense-U. Leiria, 1-4: regresso aos triunfos da equipa visitante

A União de Leiria venceu este domingo a Oliveirense por 4-1, em jogo da oitava jornada da Liga Sabseg, disputado em Oliveira de Azeméis, que assinala o regresso aos triunfos na competição.

No Estádio Carlos Osório, Leandro abriu o marcador para a União de Leiria, aos seis minutos, com Rochez a ampliar a vantagem com um bis (30' e 56'), numa vitória consumada com um golo de Vasco Oliveira, aos 61 minutos. A Oliveirense ainda reduziu com um autogolo de Ouattara, aos 83 minutos.

Com o triunfo, a União de Leiria iguala a Oliveirense no 11.º lugar da Liga Sabseg, contando ambas 11 pontos.

A equipa de Vasco Botelho da Costa passou para a frente do marcador com um golo de Leandro, com o guarda-redes Arthur a ser mal batido na sequência de um remate forte de longa distância, aos seis minutos.

A União de Leira ampliou a vantagem aos 30 minutos, através de Rochez, que executou um cabeceamento eficaz entre os centrais da Oliveirense.

O avançado hondurenho bisou na segunda parte, quando Leandro aproveitou um ressalto para servir Rochez na área, que encostou para a baliza deserta, aos 56 minutos.

A União de Leiria sentenciou a vitória com um golo de Vasco Oliveira, que surgiu ao primeiro poste para desviar a bola de cabeça para o fundo da baliza da Oliveirense, aos 61 minutos.

A equipa de Fábio Pereira ainda reduziu a desvantagem aos 83 minutos, num lance infeliz de Ouattara, que introduziu a bola na própria baliza.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense-União de Leiria: 1-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Leandro, 6 minutos.

0-2, Rochez, 30.

0-3, Rochez, 56.

0-4, Vasco Oliveira, 61.

1-4, Ouattara, 83 (própria baliza).

Equipas:

- Oliveirense: Arthur, Casimiro (Gonçalo Negrão, 39), Iago, John Kelechi, Kazu (Duarte Duarte, 46), Guirassy, Zé Leite (Lamine, 73), Vasco Gadelho, Schurrle (João Paulo Queiroz, 39), Zé Pedro (Brandão, 73) e André Schutte.

(Suplentes: Macedo, Filipe Alves, João Paulo Queiroz, Duarte Duarte, Brandão, Lamine, Guilherme e Gonçalo Negrão).

Treinador: Fábio Pereira.

- União de Leiria: Kieszek, Outtara, Bura, Marco Baixinho, Vasco Oliveira, Empis (Kaká, 46), Leandro Silva, Cuca (Diogo Amado, 79), Lucho (Rochez, 26), Leandro (Arsénio, 62) e Jair Matheus (João Resende, 79).

(Suplentes: Fábio, Lystsov, Arsénio, Kaká, Afonso Valente, João Resende, Valdir Jr., Diogo Amado e Rochez)

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Empis (17), Zé Leite (27), Iago (35), Zé Pedro (45+8), Kaká (59), Diogo Amado (89) e Arsénio (90+3).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.