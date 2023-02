Oliveirense-Vilanfranquense (2-2): equipa da casa anula desvantagem e chega ao empate

A Oliveirense recuperou de uma desvantagem de dois golos e empatou (2-2) com o Vilafranquense, em jogo da 19.ª jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Os forasteiros marcaram por duas vezes na primeira dezena de minutos, graças a um 'bis' de Nené (seis e 10), mas, na segunda parte, a equipa anfitriã acabou por anular a desvantagem e garantir o empate, com os golos de Michel (55) e Zé Leite (85).

Com o empate, o Vilafranquense mantém-se no quinto lugar da 2.ª Liga, com 30 pontos, enquanto a Oliveirense ascende provisoriamente ao oitavo posto, com 25.

O Vilafranquense teve uma entrada impetuosa e adiantou-se no marcador no primeiro remate efetuado à baliza, por intermédio de Nené, que, servido na área por Dioh, bateu o guarda-redes Ricardo Ribeiro, aos seis minutos.

O avançado brasileiro, melhor marcador da I Liga em 2008/09, esteve de 'pé quente' e, pouco depois, aos 10 minutos, fez o segundo golo do Vilafranquense, na execução de um livre de longa distância, com um remate forte e colocado.

A resposta da Oliveirense foi ténue, num remate cruzado de Jaiminho que sofreu um desvio da defesa do Vilafranquense, com a bola a sair por cima da baliza, aos 15 minutos.

Mais audaz na segunda parte, a equipa de Fábio Pereira reduziu a desvantagem aos 55 minutos, num cabeceamento de Michel à entrada da pequena área, na sequência de um canto.

A Oliveirense intensificou a pressão sobre o Vilafranquense, que foi recuando no terreno, mas só aos 80 minutos a formação de Oliveira de Azeméis voltou a importunar o guarda-redes Ricardo Ribeiro, que se opôs a um remate forte de Michel.

O empate da oliveirense acabou por chegar dos pés de Zé Leite, que rematou forte para o fundo da baliza, após um lance de vários ressaltos dentro da área, aos 85 minutos.

Perto do fim, já nos descontos, os 90+1 minutos, Ricardo Ribeiro evitou o golo de Veiga com uma defesa apertada.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Vilanfranquense: 2-2

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Nené, 06 minutos.

0-2, Nené, 10.

1-2, Michel, 55.

2-2, Zé Leite, 85.

Equipas:

Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Rodrigo Borges, Volnei, Kazu (Gadelho, 79), Serginho (Zé Leite, 46), Ibrahima (Sérgio Andrade, 79), Jaiminho, Duarte (Nuno Valente, 79), Michel e Carter.

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Graça, Gadelho, Serginho Andrade, Zé Leite e Nuno Valente)

Treinador: Fábio Pereira.

Vilanfranquense: Pedro Trigueira, Edson Farias (Léo Alaba, 77), Anthony, Hermoso, Veiga, Ceitil, Bernardo (Bizet, 88), Dioh (Maddi, 68), Luís Silva, Belkheir (André Sousa, 68) e Nené (Sangaré, 77).

(Suplentes: Fábio Duarte, Sangaré, João Amorim, Suliman, Léo Alaba, Maddi, Ricardo Dias, André Sousa e Bizet)

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ceitil (30), Nené (43), Belkheir (58), Anthony (61), Edson Farias (64), Kazu (72), Luís Silva (82), Carter (82), Maga (87) e Zé Leite (90+1).

Assistência: Cerca de 1.500 espectadores.