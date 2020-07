Órgãos sociais da UD Oliveirense tomam posse

OS novos órgãos sociais da UD Oliveirense tomaram posse esta quarta-feira. O presidente Horácio Bastos foi reeleito na passada sexta-feira e prepara-se assim para cmprir o terceiro mandato à frente do clube.





A cerimónia aconteceu no Estádio Carlos Osório, mas, devido à crise pandémica, contou apenas com a presença dos 27 elementos da direção. Para o mandato que agora se inicia, Horácio Bastos definiu como prioridade a conclsão das obras no centro de formação, o início das obras para o centro de treinos e a reformulação dos estatutos do clube.