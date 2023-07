P. Ferreira e Länk Vilaverdense empatam em encontro particular

O P. Ferreira e o Länk Vilaverdense, equipas concorrentes na Liga Sabseg, empataram esta quarta-feira 2-2, num jogo particular disputado no relvado secundário do estádio Capital do Móvel.

A formação de Vila Verde, que vai disputar pela primeira vez os campeonatos profissionais, esteve por duas vezes em vantagem, com tentos de Gonçalo Teixeira e Buba, mas os pacenses reagiram no segundo tempo e lograram empatar, por João Celeri e, mais tarde, por Maga.

Este particular marcou os primeiros minutos em campo de Luiz Carlos, experiente médio brasileiro que só na semana passada se juntou aos companheiros em Paços de Ferreira.

De fora deste ensaio ficou o reforço brasileiro João Araújo, o avançado que o Paços foi contratar ao Grêmio Anápolis, do Brasil, e que vai ser operado na sexta-feira ao joelho esquerdo, após rotura de ligamentos no primeiro particular da pré-temporada, diante do Feirense (vitória por 7-1), a 12 de julho.