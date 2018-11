P. Ferreira e V. Guimarães B empatam em jogo particular

As equipas do Paços de Ferreira e do Vitória de Guimarães B, que competem na 2.ª Liga, empataram este sábado sem golos, num encontro particular disputado no relvado principal do Estádio Capital do Móvel.Dois dias depois de terem defrontado e vencido por 3-1 o S. Martinho, do Campeonato de Portugal, os pacenses receberam o Vitória B, mas não conseguiram repetir a vitória alcançada no campeonato da 2.ª Liga (1-0).O jogo-treino, que serviu para as duas equipas manterem o ritmo competitivo nesta pausa motivada pelos compromissos das seleções, contou com grande parte dos habituais titulares no agregado pacense.No dia em que celebrou 65 anos, o treinador Vítor Oliveira deu a titularidade a Marco, na baliza, Bruno Santos, Marco Baixinho, Junior Pius e Paulo Henrique formaram o quarteto defensivo, com Diaby, Luiz Carlos e Pedrinho à sua frente, no meio campo, no apoio a Fatai e Wagner, nos corredores laterais, e Douglas Tanque, como elemento mais adiantado.