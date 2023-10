P. Ferreira-Länk Vilaverdense, 2-0: melhor segunda parte vale vitória aos pacenses e afunda visitantes

O Paços de Ferreira venceu este sábado na receção ao Länk Vilaverdense, por 2-0, após quatro derrotas consecutivas, e largou os lugares de descida, na sétima jornada da liga Sabseg, num jogo decidido na segunda parte.Gorby, aos 69 minutos, e Luís Bastos, que entrou ao intervalo, aos 81, marcaram os golos que confirmaram a superioridade dos pacenses no segundo tempo, capitalizando o desgaste dos forasteiros, melhores até ao intervalo, e o défice de soluções da formação que ocupa o último lugar e ainda não venceu no campeonato.

O jogo opunha as duas equipas em zona de descida direta e a fraca prestação de Paços e Vilaverdense na prova foi transposta para o relvado, traduzindo-se num jogo desgarrado, a maior parte das vezes desinteressante, com muitos passes errados, muito querer e pouco saber.

Ao contrário do que tem mostrado, o Vilaverdense foi coeso a defender e rápido nas transições, conseguindo os melhores lances da primeira parte.

Gustavo França, aos 15 minutos, cabeceou ao ferro da baliza de Marafona, que segurou, depois, a recarga de Bruno Silva, em posição irregular, e, aos 28, foi o experiente Antunes a impedir a finalização de Gonçalo Teixeira, a passe de Jair Semedo.

Luís Bastos entrou ao intervalo e contribuiu decisivamente para as melhorias do Paços, com uma assistência e dois remates a abrir o segundo tempo, face a um adversário desgastado e sem muitas soluções no banco.

Gorby inaugurou o marcador na sequência de um canto, seguinte a um remate defendido por Rogério Santos para a linha de fundo, e Luís Bastos, nos minutos finais, recargou, de calcanhar, na pequena área, após desvio inicial de Rui Fonte.

Na tabela, o Paços subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com sete pontos, enquanto o Vilaverdense é cada vez mais último, com apenas um ponto.

Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira - Länk Vilaverdense, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Gorby, 69 minutos.

2-0, Luís Bastos, 81.

- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair, Ferigra, Pedro Ganchas, Antunes, Luiz Carlos (Marcos Paulo, 85), Gorby, Matchoi (Welton Júnior, 60), Miguel Moreno (Costinha, 71), João Celeri (Rui Fonte, 71) e Chibozo (Luís Bastos, 46).

(Suplentes: Jeimes, Jójó, Simão Rocha, Robson, Luís Bastos, Marcos Paulo, Welton Júnior, Costinha e Rui Fonte).

Treinador: Ricardo Silva.

- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, Batista, Gustavo França, Armando Lopes (Maviram, 77), Lénio (Momo Sacko, 68), Jair Semedo (Ericson, 77), Bruno Silva, André Soares (João Caiado, 87), Gonçalo Teixeira (Ansu Fati, 77) e Simon.

(Suplentes: Cajó, Laércio, Maviram, Carlos Freitas, Bakary Konaté, Momo Sacko, Ericson, João Caiado e Ansu Fati).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Armando Lopes (26), Momo Sacko (76), Luís Bastos (79) e Rafael Viegas (90+5).

Assistência: 2.839 espetadores.