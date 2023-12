P. Ferreira-Penafiel, 2-1: castores sorriem após reviravolta

O Paços de Ferreira recebeu e venceu este sábado o Penafiel, por 2-1, após reviravolta, interrompendo uma sequência de três jogos sem vencer, na 13.ª jornada da Liga Sabseg.

O jogo entre vizinhos teve mais bola do Paços e mais transições do Penafiel, numa primeira parte equilibrada e, espaçadamente, sem muita baliza.

Matchoi, aos 13 minutos, respondeu ao livre lateral de Robinho, aos cinco, num belo movimento ofensivo do Paços, mas o remate foi defendido por Pedro Silva.

A melhor reação do Penafiel surgiu a partir da meia hora e ao segundo canto a equipa marcou mesmo, aos 33 minutos, por Gabriel Barbosa, em remate frontal à entrada da pequena área, aproveitando um desvio ao primeiro poste e a falta de marcação da defesa pacense.

O golo contra acrescentou mais pressão aos locais, sem vencer desde 6 de novembro, e a situação podia ter ficado pior aos 38 minutos, mas Ganchas inviabilizou, em esforço, o remate para golo de André Silva.

Não marcou o Penafiel, empatou o Paços, aos 45 minutos, por Rui Fonte, a corresponder de cabeça a um cruzamento de Cipenga da esquerda.

O golo repôs justiça no resultado, mas o empate seria desfeito no arranque do segundo tempo, aos 49 minutos, com o lateral Jójó a completar a reviravolta para o Paços, após canto de Antunes e assistência, de cabeça, de Ganchas.

O jogo ganhou intensidade e emoção, com o Paços agora mais em transição, e o golo rondou as duas balizas, mas Gabriel Barbosa falhou o empate e Pedro Silva, por duas vezes, negou o terceiro aos pacenses, que também podia ter surgido por Celeri.

No derradeiro lance, Marafona segurou a vitória em livre de Robinho.

Na tabela, o Paços sobe duas posições e iguala o Mafra, no 10.º lugar, com 17 pontos, enquanto o Penafiel continua por agora em 16.º, com 11, arriscando cair em zona de descida direta no final da jornada.

Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira - Penafiel, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Gabriel Barbosa, 33 minutos.

1-1, Rui Fonte, 45.

2-1, Jójó, 49.

Equipas:

- Paços de Ferreira: Marafona, Jójó, Ferigra, Pedro Ganchas, Antunes (Simão Rocha, 90+3), Luiz Carlos (Marcos Paulo, 90+3), Gorby, Welton Jr. (Aldair, 83), Matchoi, Cipenga (Uilton, 78) e Rui Fonte (João Celeri, 83).

(Suplentes: Jeimes, Aldair, Ícaro, Simão Rocha, Marcos Paulo, Luís Bastos, Uilton, Chibozo e João Celeri).

Treinador: Ricardo Silva.

- Penafiel: Pedro Silva, Rúben Pereira, João Miguel, Leandro Teixeira (Diogo Batista, 58), Maga (Suker, 70), Reko, Filipe Cardoso (Xico Teixeira, 83), João Silva, Robinho, Gabriel Barbosa e André Silva (Hugo Firmino, 70).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Edu Pinheiro, João Oliveira, Diogo Batista, Xico Teixeira, Adílio Santos, Suker e Hugo Firmino).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luós Carlos (52), André Silva (54), Jójó (69), Suker (75) e Ferigra (90+5).

Assistência: 1.589 espetadores.