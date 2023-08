P. Ferreira-U. Leiria: início com fair play

A Liga Portugal proporcionou ontem um momento diferente para promover o arranque da Liga Sabseg, juntando os treinadores do P. Ferreira e da U. Leiria na conferência de antevisão ao jogo, ladeados por dois adeptos, um de cada clube: Carlos Abreu pelos pacenses e Laura Soares pelos leirienses. A iniciativa foi elogiada pelos dois técnicos, que vão estrear-se nas provas profissionais.

Na vertente desportiva, Ricardo Silva deixou palavras de reconhecimento ao adversário, considerando-o "um dos candidatos à subida", justificando com "os pergaminhos do clube no futebol português, a estabilidade do trabalho" de Vasco Botelho Costa e a "quantidade de jogadores que manteve no plantel". Antevê "um jogo difícil" para o Paços, mas acredita que terá "argumentos para fazer a vida negra ao adversário".

Vasco Botelho da Costa discordou da ideia de que a U. Leiria vai lutar pela subida. "Nunca em momento algum posso falar do que quero que aconteça daqui a sete ou oito meses. O meu foco é o jogo de amanhã [hoje]". O técnico dos leirienses lembrou que a equipa "está em mutação e a adicionar novas dinâmicas e vida ao clube".