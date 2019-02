P. Ferreira-Varzim, 1-0: Castores vencem com bomba de Tanque

O Paços de Ferreira venceu este domingo na receção ao Varzim por 1-0 e mantém-se firme na liderança da 2ª Liga, após a 21.ª jornada, num jogo em que os poveiros terminaram reduzidos a 10 elementos.Douglas Tanque resolveu o jogo a favor dos pacenses, ao marcar o único golo, aos 11 minutos, após uma iniciativa individual concluída com um forte remate já na área do Varzim, confirmando a clara superioridade dos locais no primeiro tempo.Com este triunfo, o Paços mantém a liderança isolada do campeonato, com 49 pontos, enquanto o Varzim, derrotado pela segunda jornada consecutiva, é agora 12.º, com os mesmos 25.Os poveiros, com cinco alterações no 'onze', incluindo a estreia de Rui Pedro, cedido pelo FC Porto, entraram apáticos e passivos, raramente conseguindo jogar no meio campo contrário, face a um Paços motivado e mais rápido com e sem bola e que chegou cedo à vantagem.Tanque insistiu na recuperação da bola junto à lateral, venceu depois a oposição de dois adversários e, já na área, 'fuzilou' Emanuel Novo, inaugurando o marcador, que poderia ter voltado a funcionar três minutos depois, aos 14, numa combinação envolvendo André Leão, Barnes e Luiz Carlos, com o brasileiro a falhar a baliza já depois de passar o guarda-redes.O Paços baixou, depois, o ritmo, permitindo ao Varzim subir linhas e jogar mais em apoios, uma tendência que se acentuou na segunda parte, num misto de estratégia dos locais, tendo em vista explorar o contra-ataque, e a vontade dos poveiros, agora mais afoitos, de discutir o resultado.O Varzim tinha mais bola, mas não conseguia importunar verdadeiramente Ricardo Ribeiro, continuando a pertencer aos locais as melhores oportunidades de golo, com Christian, aos 65 minutos, a acertar no 'ferro' e Barnes, aos 90, a rematar contra o guarda-redes, quando estava isolado.Reduzido a 10 elementos desde os 71 minutos, por expulsão de Sandro, o Varzim nunca deixou de tentar chegar ao golo e quase o conseguia nos descontos, pelo inconformado Rui Pedro, valendo o corte decisivo de Marco Baixinho a segurar uma vitória difícil, mas justa, sobretudo pelo que o Paços fez na primeira parte.Ao intervalo: 1-0.Marcador:1-0, Douglas Tanque, 11 minutos.Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Junior Pius, Paulo Henrique, André Leão, Luiz Carlos (Rafael Barbosa, 75), Christian, Elves Baldé (Fatai, 70), Douglas Tanque (Gonçalo Gregório, 87) e Barnes.(Suplentes: Marco Ribeiro, Nininho, Marcos Valente, Pedrinho, Rafael Barbosa, Fatai e Gonçalo Gregório).Treinador: Vítor Oliveira.Emanuel Novo, Mário Sérgio (Chérif, 81), Sandro, Jeferson, Elízio (Payne, 40), Estrela, Pavlovski, João Amorim, Rui Coentrão, Baba Sow (Nélson Agra, 73) e Rui Pedro.(Suplentes: Broetto, Nélson Agra, Payne, Nelsinho, Júlio Alves, Chérif e Ricardo Barros).Treinador: Fernando Valente.André Narciso (AF Setúbal).Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Amorim (43), Elves Baldé (45+3), Marco Baixinho (52), Sandro (69 e 71) e Barnes (84). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Sandro (71).cerca de 3.500 espectadores.