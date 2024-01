Paços Ferreira-Mafra, 0-1: golo de Miguel Sousa fez a diferença na Capital do Móvel

O golo de Miguel Sousa permitiu este domingo ao Mafra vencer por 1-0 no terreno do Paços de Ferreira, para a jornada 19 da Liga SABSEG, e 'descolar-se' do adversário, com o qual estava igualado.

A maior eficácia na concretização permitiu ao conjunto orientado por Silas conquistar os três pontos, num encontro em que os 'castores' até tiveram algum ascendente, sobretudo na primeira metade.

Com as duas formações empatadas, com 25 pontos, o equilíbrio classificativo atestou-se também dentro de campo numa fase inicial, com os primeiros minutos a serem abertos e de oportunidades claras para ambos os lados.

Logo ao minuto três, o pacense Rui Fonte esteve muito próximo do golo, na sequência de um pontapé de canto, ao qual o avançado respondeu com um cabeceamento que só foi parado por grande intervenção do guardião Elías Ólafsson.

Os visitantes responderam cinco minutos depois, quando Diogo Almeida, desmarcando-se nas costas da defensiva adversária, rematou de cabeça isolado e a bola passou a escassos centímetros da baliza do Paços de Ferreira.

Após um começo frenético, a partida estabilizou com o conjunto de Ricardo Silva a assumir as rédeas, perante um Mafra de bloco mais baixo e confinado ao seu meio-campo defensivo.

Aos 34 minutos, numa altura em que os 'castores' já justificavam a vantagem, Brian Cipenga falhou de forma clamorosa o golo inaugural, quando, assistido por Costinha, rematou ao poste, com a baliza toda descoberta.

A velha máxima futebolística do 'quem não marca, sofre' veio a verificar-se, com o Mafra a abrir o marcador dois minutos depois, através de uma 'bomba' de Miguel Sousa à entrada da área, a responder ao primeiro corte da defesa adversária, num remate que ainda sofreu um desvio antes de entrar junto ao poste.

No segundo tempo, o Paços de Ferreira foi perdendo algum do seu ímpeto e elevado volume de oportunidades, que caracterizaram o primeiro tempo.

Ainda assim, Simão Rocha permitiu ao guarda-redes do Mafra, Ólafsson, brilhar uma vez mais, aos 56 minutos, enquanto os visitantes poderiam ter marcado por Gui Ferreira, aos 62, com um cabeceamento ao segundo poste, em posição muito favorável.

A fechar o encontro, já no terceiro minuto da compensação, Pedro Ganchas quase aproveitou a confusão que se gerou na área do Mafra, mas a tentativa acabaria por sair cima e o resultado não viria a sofrer mais alterações.

Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira - Mafra, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Miguel Sousa, 36 minutos.

Equipas:

- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair Neves (Pablo Felipe, 57), Erick Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Luiz Carlos (Gorby Baptiste, 81), Welton Júnior (Uilton Silva, 81) Costinha (Jójó, 57), Matchoi Djaló, Brian Cipenga (Afonso Rodrigues, 67) e Rui Fonte.

(Suplentes: José Oliveira, Jójó, Luís Bastos, Marcos Paulo, Tiago Ribeiro, Gorby Baptiste, Uilton Silva, Afonso Rodrigues e Pablo Felipe).

Treinador: Ricardo Silva.

- Mafra: Elías Ólafsson, Ousmane Diao, João Goulart, Pontus Texel, Gui Ferreira, Andreas Hansen (André Lopes, 77), Mário Balbúrdia (Pedro Bravo, 61), Chris Kouakou (Gabriel Passos, 83), Miguel Sousa (Pité, 77) Diogo Almeida e Lucas Gabriel (Miguel Falé, 61).

(Suplentes: André Paulo, Gabriel Passos, André Lopes, Pité, Pedro Bravo, Mésaque Djú, Miguel Falé, Jonathan Lind e Rodrigo Matos).

Treinador: Silas.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luiz Carlos (32), Diogo Almeida (45), Miguel Sousa (54) e André Lopes (84).

Assistência: 2.169 espetadores.