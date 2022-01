"Papagaio", "passarinho" e ofensas: troca de palavras vale castigos a Ricardo Sousa e Ricardo Chéu

Ricardo Sousa e Ricardo Chéu, treinadores de Mafra e Estrela da Amadora, respetivamente, apanharam um jogo de suspensão por 'bocas' dirigidas um ao outro após a partida entre ambas as formações, que terminou com um empate ( 2-2 ).De acordo com o relatório do árbitro, "após o final do jogo os treinadores principais de ambas as equipas tiveram linguagem injuriosa um com o outro, dizendo o treinador principal do CD Mafra 'és um papagaio, vai para o caralho'", pode ler-se no mapa de castigos. Quase semelhante descrição há para Ricardo Chéu: "Após o final do jogo os dois treinadores principais de ambas as equipas tiveram linguagem injuriosa um para o outro, dizendo o treinador principal do Estrela da Amadora 'és um passarinho vai para o caralho'", lê-se no documento.