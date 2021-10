Partida entre Varzim e Benfica B adiada

O Varzim viu a receção ao Benfica B adiada para 27 de outubro, ultrapassando a pausa internacional que irá afetar os principais campeonatos da Europa.





Nesse sentido, a formação de António Barbosa vai concentrar-se na partida com o Marítimo, equipa que milita no primeiro escalão, a contar para a Taça de Portugal.Antes de defrontar o Benfica, o Varzim vai ainda ao terreno do Ac. Viseu, dia 24.