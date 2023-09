Patrocínios da 'Caramulo' e do 'Meu Doutor' dão multa de 310 euros ao União de Leiria

A U. Leiria foi multada pelo Conselho de Disciplina da FPF em 310 euros devido a "publicidade ilícita no equipamento dos jogadores". Em causa estão os patrocínios da 'Caramulo' e do 'Meu Doutor' na manga esquerda, na derrota caseira (1-2) contra o AVS na última jornada.

Os leirienses terão também de pagar 286 € por comportamento incorreto do público no topo sul do estádio, que proferiu insultos ao árbitro Carlos Macedo ao minuto 85, tendo a SAD sido alvo de um processo disciplinar. De resto, Bura, Pedro Empis, Joseph Amoah aproveitaram a paragem para continuarem a recuperar de lesões. Recorde-se que Babanco estará ausente dos relvados até ao início do ano.