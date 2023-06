Paulo Alves eleito treinador do ano da 2.ª Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Alves, campeão pelo Moreirense, foi eleito o melhor treinador da 2.ª Liga portuguesa, com o avançado brasileiro André Clóvis a ser escolhido como o melhor jogador, anunciou esta terça-feira a Liga de clubes. Numa escolha dos treinadores e dos capitães do segundo escalão, André Clóvis foi eleito o melhor jogador da 2.ª Liga, depois de já se ter sagrado o melhor marcador, ao serviço do Académico de Viseu.

O brasileiro, de 25 anos, marcou 28 golos - um recorde neste milénio - e fez ainda uma assistência numa temporada em que foi titular nos 34 encontros da 2.ª Liga.

Pela segunda vez campeão do segundo escalão, depois de já o ter feito com o Gil Vicente em 2010/11, Paulo Alves, de 53 anos, foi eleito o melhor treinador.

O Moreirense sagrou-se campeão da 2.ª Liga e garantiu o regresso ao primeiro escalão, com 79 pontos, fruto de 24 vitórias, sete empates e três derrotas, sendo que o técnico acabou por abandonar o comando dos cónegos após o final da competição.

O médio Telmo Arcanjo, que se vai mudar do Tondela para o Vitória de Guimarães, foi escolhido como o melhor jovem, depois de ter marcado seis golos e feito duas assistências em 29 jogos pelos beirões.



[notícia atualizada às 18:28]