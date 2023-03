Paulo Alves: «Os árbitros nunca foram para mim um problema»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras no final da manhã desta sexta-feira para falar sobre o jogo com o Trofense, da 23.ª jornada da Liga Portugal 2, que terá lugar este sábado, pelas 14 horas, em Moreira de Cónegos.O treinador comentou ainda o facto de ter sido nomeada uma equipa de arbitragem de Chipre para esta partida."Jamais pensaremos que será um adversário melhor o pior para retomar as vitórias. Respeitamos todos os adversários por igual. Temos competência apara defrontar qualquer tipo de adversário, mas também já percebemos que se não formos iguais a nós próprios podermos ter problemas contra qualquer equipa. Respeito máximo pelo Trofense, que está numa situação difícil. Estas equipas vão lutar muito para conquistar pontos, por isso temos de procurar impor o nosso jogo para conquistar mais uma vitória.""Não está ainda desanuviado. Estamos numa fase que acontece, com algumas limitações, até porque temos o Camacho também impedido pelo 5.º amarelo. Isso nunca serviu, nem nunca vai servir de desculpa ou limitação. A equipa tem mostrado que tem alternativas e que é competente. É uma pena pelos jogadores porque nunca é agradável termos jogadores lesionados. Temos de olhar em frente, não é por ai que vamos deixar de procurar a vitória. Queremos compensar o apoio que temos recebido dos adeptos e só o podemos fazer lutando para ganhar. Todos juntos festejaremos mais uma vitória, mas temos de lutar muito para isso.""Temos de encarar com normalidade porque vai acontecendo noutras Ligas. Este intercâmbio não me preocupa. Os árbitros nunca foram para mim um problema no sentido de muito barulho ou confusão. Todo o respeito pelo árbitro, espero que tenha uma tarde sem problemas, isso será ótimo. Espero que as coisas corram bem."