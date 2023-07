Pedro Correia assume funções de diretor desportivo no AVS SAD

Pedro Correia é o nosso



Pedro Correia é o diretor desportivo do AVS SAD. O responsável pelo futebol profissional foi oficializado este domingo, mas já iniciou as suas funções no emblema sediado na Vila das Aves."O que mais me seduziu neste projeto foi a ambição, honestidade e seriedade", referiu, numa nota publicada pela comunicação do clube. "Um projeto que inicia agora uma nova história, dentro de uma Vila histórica para o Futebol Nacional", acrescentou.Pedro Correia chega com experiência acumulada no Cruzeiro, do Brasil, e Valladolid, de Espanha.