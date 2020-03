Pedro Proença à conversa com clubes da 2.ª liga: os detalhes da reunião

Pedro Proença teve esta segunda-feira uma reunião com os clubes da 2.ª Liga, onde fez um ponto de situação relativamente ao retorno deste campeonato, parado devido à pandemia de covid-19.





Segundoapurou, o presidente da Liga Portugal lembrou que, nesta fase, o organismo que lidera está bastante dependente das decisões do Governo, que deverá prolongar o estado de emergência no país.Ainda assim, Proença reforçou que a prova deve terminar até final de junho, como é o propósito da UEFA para as várias competições. Quanto a um regresso aos relvados, embora Proença não tenha avançado com prazos, o mesmo deverá ocorrer inicialmente com partidas à porta fechada.