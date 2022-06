Pedro Proença dá orientações à Oliveirense e Torreense sobre a 2.ª Liga

O presidente da Oliveirense, Horácio Bastos, e o diretor-geral do Torreense, Bruno Vitorino, estiveram esta sexta-feira na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para se inteirarem das realidades inerentes às obrigações de competir na Liga Sabseg.

"Foi uma reunião importante de boa receção aos clubes que acabaram de chegar às competições profissionais. Teve como objetivo maior dar algumas 'guidelines' [orientações] aos clubes para que percebam que chegam a uma realidade diferente", disse o presidente da LPFP, Pedro Proença, após o encontro.

O dirigente revelou a disponibilidade do organismo para ajudar nesta "fase complexa" do novo desafio, "não só no processo de licenciamento, mas também nas receitas que podem contar por estarem nas competições profissionais clubes recém-promovidos à 2.ª Liga".

Pedro Proença destacou a importância da "grande qualidade audiovisual" da competição para a angariação de receitas, facto que garante "evolução e acrescenta valor" à competição.

"Os clubes sabem que apenas os 90 minutos os deve separar, em tudo o resto eles têm de ser parceiros num modelo de negócio que é fundamental para criarmos valor", concluiu.

Horácio Bastos congratulou-se com a "curta passagem" da Oliveirense pela Liga 3, que considera estar a "aproximar-se um bocadinho dos patamares profissionais" aos quais o clube está habituado.

"Temos a Oliveirense novamente aqui. Esta Liga está a crescer de ano para ano, não há dúvidas, mas vai crescer ainda mais quando tivermos o VAR [videoárbitro]. É de extrema importância que isso aconteça com a maior brevidade possível", realçou.

Já Bruno Vitorino assumiu o "sentimento de dever cumprido" do Torreense no regresso às competições profissionais, nas quais o clube pretende manter-se no final da próxima época, apesar de ter pela frente "equipas de muita qualidade" no segundo escalão.

Em 14 de maio, o Torreense conquistou a primeira edição da Liga 3, ao vencer a Oliveirense por 5-3 no desempate nas grandes penalidades, no Estádio Nacional, depois do empate 1-1 no final do prolongamento.