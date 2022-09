Pedro Proença: «Inclusão do VAR valoriza ainda mais uma prova em evolução permanente»

A Liga Sabseg vai passar a contar com a tecnologia de Vídeo-árbitro já a partir da época 2023/24. A medida, há muito solicitada pelos clubes do segundo escalão, mereceu elogios de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, que diz trazer "verdade desportiva" à competição e "justiça" para todos os intervenientes."O sistema de videoarbitragem (VAR) será uma realidade na Liga Portugal SABSEG na próxima temporada. A partir de 2023-24, os árbitros vão contar em todos os jogos da Liga Portugal bwin e da Liga Portugal SABSEG com o apoio tecnológico do VAR, depois de alcançado o acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, parceiro fundamental neste processo e a quem reconhecemos o mérito de ter sido um ator essencial na introdução desta tecnologia em Portugal", frisou o presidente da Liga Portugal."A verdade desportiva é um princípio basilar para a Liga Portugal e a introdução do VAR na Liga Portugal SABSEG sempre foi um objetivo desta Direção, agora tornado realidade. A Liga Portugal SABSEG é um campeonato cada vez mais competitivo. A inclusão do VAR nesta prova valoriza ainda mais uma prova em evolução permanente. A introdução do VAR é da mais elementar justiça para clubes, jogadores e treinadores da Liga Portugal SABSEG", vincou.