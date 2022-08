Pedro Proença no arranque da 2.ª Liga: «Muita ambição e muitíssimo motivados»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, esteve este sábado presente no Farense-Torreense, jogo de abertura da 2.ª Liga, e aproveitou para deixar, antes do apito inicial, o mote para a temporada 2022/23."Estamos aqui com muita ambição, muitíssimo motivados, com um espírito muitíssimo positivo, no regresso de dois históricos às competições profissionais. É uma Liga Sabseg renovada, com muitas marcas de tradição, clubes organizados que fizeram fortes investimentos. Serão mais de 300 jogos em que todos vão querer ganhar, com nível competitivo altamente elevado e inovações para esta época: ainda hoje teremos uma 'flash' feita ao intervalo. Os clubes têm feito um esforço imenso para dignificar esta competição que tem grandes marcas, clubes, e tenho a certeza que até à última jornada não saberemos quem irá subir, ser despromovido ou ir ao playoff. Queremos fazer uma grande festa e ultrapassar o objetivo dos 350 mil adeptos. Hoje vamos ter uma moldura imensa, e isto é possível porque os clubes estão muito envolvidos", referiu.Questionado acerca da implementação do VAR na 2.ª Liga, Proença garantiu tratar-se de um "grande objetivo". "Queremos acreditar e temos a convicção de que para o ano será uma realidade. É algo que precisa de infraestruturas e sustentabilidade. Queremos a verdade desportiva e os clubes merecem que isso aconteça, até pelo esforço que têm feito", rematou.