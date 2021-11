Pedro Ribeiro e José Mota suspensos por um jogo e multados após incidentes no Penafiel-Leixões

O fim do jogo entre o Penafiel e o Leixões ( 1-1 ), na 11ª jornada da Liga Sabseg, foi quente e culminou com a expulsão de José Mota e Pedro Ribeiro. Com a divulgação do mapa de castigos da Liga Portugal, ficou a saber-se, esta quarta-feira, que ambos os treinadores foram também multados.O técnico do Penafiel, para além de ter apanhado um jogo de suspensão, foi multado em 540 euros por ter agido "de forma provocatória ou inflamatória" na direção do banco adversário. Por seu lado, José Mota, também suspenso por um jogo, viu ser-lhe aplicada uma coima de 714 euros por críticas à arbitragem.Para além disso, o Leixões foi multado em 179 euros pelo comportamento dos seus adeptos e Cristiano Brito, elemento da equipa técnica dos matosinhenses, recebeu uma coima de 714 euros.