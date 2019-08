Penafiel-Ac. Viseu, 0-2: Eficácia premeia equipa visitante

O Ac. Viseu venceu este domingo no reduto do Penafiel, por 2-0, com golos de Bruninho e Bruno Loureiro, revelando eficácia no jogo da primeira jornada da 2.ª Liga.Os viseenses marcaram na primeira oportunidade, por Bruninho, aos 45+1 minutos, numa primeira parte disputada essencialmente a meio campo, com muitos despiques, faltas e algumas quezílias, mas sem predominância de nenhuma das equipas, e voltaram a marcar por Bruno Loureiro, aos 55, fixando o resultado.Num registo partilhado por duas equipas ainda à procura de ritmo e da melhor forma, folgaram as defesas e, em especial, os guarda-redes no primeiro tempo. Nas exceções, apenas em duas ocasiões, Ricardo Janota, do Académico, venceu os duelos com os jogadores da casa.Romeu Ribeiro, aos 18 minutos, desmarcou Gleison na esquerda, mas o guarda-redes viseense foi lesto a sair da baliza e atrapalhou a finalização do extremo brasileiro, um cenário que se repetiu aos 44, num lance em que Gleison ganhou um ressalto no meio campo ofensivo e soltou a bola em Yuri Araújo, que também não conseguiu bater Janota.A resposta dos viseenses, que cedo perderam João Mário por lesão (23 minutos), chegaria ainda no tempo regulamentar, numa transição rápida e perfeita, com Kelvin a combinar com Carter, em posição duvidosa na direita, e o australiano a servir, depois, Bruninho, que, à entrada da pequena área, se limitou a encostar e a bater Leo.Carter, antigo avançado do Benfica B, voltou a ser determinante no arranque da segunda parte, ao iniciar pela esquerda a jogada que daria o segundo golo ao Académico, anotado por Bruno Loureiro, com um remate sem oposição na grande área, aos 55 minutos.A perder por dois golos de diferença, Miguel Leal colocou em campo Inácio, Capela e Ronaldo Tavares, o Penafiel reagiu e subiu linhas, ainda reclamou golo, num cabeceamento de João Paulo defendido para o ferro por Janota, que ainda viu Yuri Araújo e Gleison desperdiçarem boas situações de golo, mas o resultado não se iria alterar.: 0-1.0-1, Bruninho, 45+1 minutos.0-2, Bruno Loureiro, 55.: Léo, Pedro Coronas, João Paulo, Vini, Paulo Henrique (Inácio, 58), Romeu Ribeiro, Rafa Sousa (Capela, 58), Ludovic (Ronaldo Tavares, 64), Gleison, Yuri Araújo e Pires.(Suplentes: Luís Ribeiro, Pedro Lemos, Jeferson, Felipe Macedo, Capela, Inácio e Ronaldo Tavares).Treinador: Miguel Leal.: Ricardo Janota, Tiago Almeida, Pica, Kevin Medina, Jorge Miguel, Diogo Santos (João Oliveira, 76), Kelvin, Fernando Ferreira, Bruninho, Anthony Carter (Latyr Fall, 85) e João Mário (Bruno Loureiro, 23).Suplentes: Ricardo Fernandes, Mathaus, Lucas, João Oliveira, Edgar Abreu, Bruno Loureiro e Latyr Fall).Treinador: Rui Borges.: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).: Cartão amarelo para Romeu Ribeiro (21), Rafa Sousa (31), Anthony Carter (31), Pica (32), Ricardo Janota (67), Jorge Miguel (75), João Paulo (75), Bruno Loureiro (90) e João Oliveira (90).: 612 espetadores.