Penafiel-Ac. Viseu, 1-2: viseenses vencem no 25 de abril e sobem ao pódio da Liga Sabseg

O Académico de Viseu despediu-se de 2022 com uma vitória, por 2-1, em Penafiel, num desfecho que coloca a equipa em zona de subida, na 14.ª jornada da 2.ª Liga de futebol, em jogo influenciado por golo irregular.

Quizera adiantou os viseenses, aos cinco minutos, desviando na área um cruzamento da esquerda, e Clóvis fez o segundo, aos 65', mas tirou partido de posição irregular, de nada valendo aos locais o tento de Roberto, de cabeça, anotado aos 79'.

Com este suado triunfo, o Académico de Viseu alargou para 16 o número de jogos consecutivos sem perder, em todas as competições, 12 para o campeonato e quatro para a Taça da Liga, logrando, à condição, ascender ao terceiro lugar da 2.ª Liga, em zona de subida, com 23 pontos, enquanto o Penafiel mantém o 11.º posto, com 18.

O jogo foi repartido e esse equilíbrio estendeu-se às oportunidades de golo, com os locais a poderem queixar-se de alguma falta de sorte, especialmente nos minutos finais do encontro, com João Miguel, já nos descontos, a acertar no 'ferro', e Fábio Fortes, a seguir, a falhar por centímetros a baliza de Grill, em cabeceamento.





Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel-Académico de Viseu, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Quizera, 05 minutos.

0-2, André Clóvis, 65.

1-2, Roberto, 79.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Robinho (Rúben Freitas, 78), Leandro Teixeira, João Miguel, Simãozinho, Filipe Cardoso (Diogo Batista, 90+4), João Oliveira (Vasco Braga, 69), Feliz (Fábio Fortes, 69), Édi Semedo, Roberto e Adriano Castanheira (Mica, 69).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Lucas Tagliapietra, Diogo Batista, Reko, Vasco Braga, Mica e Fábio Fortes).

Treinador: Filipe Rocha.

- Académico de Viseu: Domen Grill, Rafael Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Nduwarugira, Messeguem, Quizera (Paná, 65), Capela (Yuri Araújo, 66), Gauthier Ott (Ricardo Ramirez, 85) e André Clóvis (Ícaro, 90+5).

(Suplentes: Mbaye, Tiago Mesquita, Ícaro, Tomás Silva, Paná, Yuri Araújo, Ricardo Ramirez, Daniel Labila e Massimo).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arthur Chaves (37), Feliz (39), Milioransa (39), Rafael Bandeira (50) e Ricardo Ramirez (90).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.