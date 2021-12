Penafiel-Académica, 0-0: igualdade em jogo que merecia ter golos

Penafiel e Académica empataram (0-0) este domingo, para a 13.ª jornada da Liga Sabseg, num jogo marcado pelo equilíbrio e com oportunidades de golo repartidas por duas equipas que demonstraram ter qualidade.

A ausência de golos foi o pior de um bom jogo de futebol, entre equipas que tudo fizeram para vencer.

Na classificação, o Penafiel isolou-se, para já, no quinto lugar (ao alcance de Mafra e Académico de Viseu, que ainda não jogaram), com 20 pontos. O empate foi pior para a Académica, que mantém o último lugar, agora com seis pontos.

As duas equipas vinham de vitórias, um feito maior no caso dos estudantes, por ter sido a primeira no campeonato, e um novo sucesso podia aproximá-las dos objetivos imediatos.

A Académica, estranhamente no último lugar, após uma época em que lutou até ao fim pela subida, discutiu o jogo e lutou de igual para igual pelos pontos frente ao candidato Penafiel, numa primeira parte de qualidade, com oportunidades para os dois lados e que deixou 'água na boca'.

Édi Semedo, aos sete minutos, e Roberto, aos 19', protagonizaram os lances de perigo dos locais, inicialmente um pouco mais dominadores, respondendo a Académica por Traquina e Fatai, aos 10 e 35 minutos, respetivamente.

Os dois guarda-redes também mostraram trabalho de qualidade, tendo sobressaído mais na etapa complementar, marcada por uma forte entrada dos estudante', num duelo claramente ganho aos avançados.

As oportunidades de golo surgiram na fase final do encontro, com o penafidelense Ronaldo, isolado, a perder para Mika, aos 86 minutos, reagindo a Académica aos 90, com Caio Secco a defender no limite o cabeceamento de Traquina. Nos descontos, foi João Pedro a falhar a baliza do Penafiel.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Académica, 0-0.



Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Edson Farias (Feliz, 80), Silvério, Leandro Teixeira, Ruca, Capela, João Amorim (Ronaldo Tavares, 63), Zé Valente, Robinho, Rui Pedro (Roberto, 62) e Édi Semedo (Vasco Braga, 63).

(Suplentes: Nuno Macedo, Vitinha, David Caiado, Vasco Braga, Feliz, Pedro Prazeres, Roberto e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Académica: Mika, João Pedro, Michael Douglas, Ricardo Dias, David Suahele, Reko, Mimito (João Lucas, 75), Jonathan Toro (Cabballero, 85), Fatai (Hugo Seco, 65), João Carlos (Fábio Fortes, 75) e Traquina.

(Suplentes: Stojkovic, Fábio Vianna, João Lucas, Justiniano, Michel Lima, Costinha, Hugo Seco, Cabballero e Fábio Fortes).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro Teixeira (24), Reko (41), Vasco Braga (71) e Robinho (88).

Assistência: cerca de 500 espetadores.