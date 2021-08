Penafiel-Benfica B, 0-1: golo de Paulo Bernardo dá vitória às águias

Um golo de Paulo Bernardo garantiu este domingo o segundo triunfo consecutivo ao Benfica B, por 1-0, no reduto do Penafiel, na segunda jornada da 2ª Liga, num jogo em que os guarda-redes estiveram em evidência.

O Benfica B dispôs dos melhores lances e acabou por fazer a diferença na eficácia, conseguindo um resultado que só não foi mais expressivo devido às intervenções de Caio Secco, por duas vezes a levar a melhor aos adversários. Também o benfiquista Samuel Soares foi forçado a mostrar serviço, conseguindo negar o golo a Ronaldo Tavares.

Vencedores na ronda inaugural do campeonato, Penafiel e Benfica B deram tudo para manter o registo positivo, apesar do imenso calor que se fazia sentir.

A luta a meio-campo e algumas quezílias retiraram qualidade ao jogo, com os encarnados a conseguirem, ainda assim, adaptar-se melhor, revelando melhor critério a explorar os espaços para chegar à baliza contrária, alternando as saídas pelos corredores com o jogo interior.

Depois de um ensaio anulado por alegada posição irregular, o Benfica B chegou mesmo à vantagem, aos 24 minutos, por Paulo Bernardo, a concluir uma jogada por si iniciada, com um forte remate na área do Penafiel.

Roberto podia ter empatado quatro minutos depois, após cruzamento de Simãozinho da esquerda, o mesmo acontecendo com Ronaldo Tavares, aos 44, que, isolado, viu o guarda-redes Samuel Soares negar-lhe o golo.

Caio Secco, do Penafiel, não quis ficar atrás do seu adversário de baliza e por duas vezes negou o segundo ao Benfica B, vencendo os duelos a Samu e Henrique Araújo, aos 40 e 45+3 minutos, que conseguiram isolar-se.

O calor e o cansaço acumulado explicam o ritmo mais baixo do segundo tempo, limitado em termos de oportunidades a um lance de Henrique Araújo, aos 48 minutos, valendo ao Penafiel a recuperação defensiva de Edson Farias.

Com este triunfo, o Benfica B mantém a liderança, com seis pontos, mais três do que o Penafiel, a meio da tabela.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel -- Benfica B, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Paulo Bernardo, 24 minutos.

- Penafiel: Caio Secco, Edson Farias, Capela, Silvério (Lucas Tagliapietra, 82), Simãozinho, João Amorim, Feliz Vaz (Robinho, 63), Zé Valente (Bruno César, 63), David Caiado (Édi Semedo, 78), Ronaldo Tavares e Roberto (Rui Pedro, 78).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Lucas Tagliapietra, Leandro Teixeira, Ruca, Bruno César, Robinho, Rui Pedro, Édi Semedo e Pedro Prazeres).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Benfica B: Samuel Soares, João Ferreira, Tomás Araújo (Pedro Álvaro, 56), Pedro Ganchas, Rafael Rodrigues, Úmaro Embaló (Jair Tavares, 86), Rafael Brito, Vukotic (Martim Neto, 56), Paulo Bernardo, Samu (Tiago Araújo, 69) e Henrique Araújo (Duq, 86).

(Suplentes: Carlos dos Santos, Filipe Cruz, Pedro Álvaro, Diogo Capitão, Cher Ndour, Martim Neto, Jair Tavares e Tiago Araújo e Duq).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Capela (09), Paulo Bernardo (14), Vukotic (45), Pedro Álvaro (60), Bruno César (87), Tiago Araújo (88), Ronaldo Tavares (89), Edson Farias (90+9) e Jair Tavares (90+9).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.