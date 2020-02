Penafiel-Casa Pia, 1-1: durienses cedem empate com o último classificado

O Penafiel empatou este sábado 1-1 na receção ao lanterna-vermelha Casa Pia, para a 19.ª jornada da Liga Pro, num jogo repartido e que ficou decidido na primeira parte.

Com esta igualdade, que os gansos (com duas bolas nos postes) fizeram por merecer, o Penafiel passou a ocupar o 10.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Casa Pia, que continua em último e a lutar pela sobrevivência, soma 10.

O Casa Pia adaptou-se melhor ao relvado pesado e escorregadio e teve algum ascendente na primeira parte, quebrando por completo a diferença de 15 pontos que separa as duas equipas na classificação.

Martim, com um remate de fora da área, aos cinco minutos, protagonizou a primeira ameaça, que quase se concretizava com o remate de Alexandros ao ferro, aos 15, na cobrança de um livre direto.

Num jogo sempre muito musculado a meio campo, com prevalência das defesas sobre os ataques, o Casa Pia sofreu o golo a frio, na primeira oportunidade do Penafiel, aos 20, em recarga de João Paulo a um livre de Paulo Henrique.

A equipa sentiu o golo, mas Kenidy comandou a reação dos 'gansos' seis minutos depois, aos 26, ao acertar no ferro da baliza de Luís Ribeiro, que ainda conseguiu travar a recarga de David Rosa.

O merecido golo do empate chegaria pouco depois, aos 32, numa jogada de envolvimento coletivo pela esquerda, com Mateus Fonseca a assistir e Jeka a marcar.

Embora muito limitado nas opções, o Penafiel conseguiu aumentar o ritmo e teve mais iniciativa na segunda parte, conseguiu algumas aproximações à baliza de Vanderlaan, mas o melhor lance de golo pertenceu ao Casa Pia e ao estreante Damien Furtado, aos 80 minutos, que, isolado, foi incapaz de bater Luís Ribeiro.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Casa Pia, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Paulo, 20 minutos.

1-1, Jeka, 32.

Equipas:

- Penafiel: Luís Ribeiro, Pedro Lemos, Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa, Gleison (Márcio, 83), Romeu Ribeiro (Kalika, 86), Alan Schons, Ludovic e Pires.

(Suplentes: Leo, Vini, Leandro, Kalika, Alfredo e Márcio).

Treinador: Miguel Leal.

- Casa Pia: Vanderlaan, David Rosa (Joel, 89), Kelechi, Marcelo, Tiago André, Rodrigo Dantas, Martim, Mateus Fonseca (Sávio, 74), Jeka (Damien Furtado, 61), Alexandros e Kenidy.

(Suplentes: Rafael Marques, Pedro Machado, Joel, Kikas, Sávio, Tharcysio e Damien Furtado).

Treinador: Ricardo Peres.

Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Dantas (20), Marcelo (39), Paulo Henrique (40), Felipe Macedo (65), Gleison (67), Pedro Lemos (76) e Vanderlaan (90+4).

Assistência: 353 espetadores.