Penafiel-Casa Pia, 1-1: grandes golos e um ponto para cada lado

O Penafiel empatou 1-1 na receção ao Casa Pia, desperdiçando a possibilidade de encurtar distâncias para os lugares de subida na Liga Sabseg, num jogo da 25.ª jornada marcado por um grande golo de Bruno César.

O Penafiel cumpria o sétimo jogo no espaço de um mês e, tal como o casa Pia, entrou em campo sem perder há três jornadas, confirmando o bom momento de duas equipas de futebol positivo.

O jogo foi disputado, teve domínio e oportunidades repartidas e valeu, sobretudo, pelos golos: o primeiro, para o Penafiel, de Bruno César, aos 40 minutos, foi 'à bomba', num remate de primeira à entrada da área do Casa Pia, que viria a empatar dois minutos volvidos, por Banjaqui, num pontapé em zona frontal.

Na segunda parte, o Casa Pia adiantou as zonas de pressão, logo na saída de área dos locais, aumentou o ritmo e acelerou com bola, especialmente no corredor esquerdo, onde o nigeriano Godwin, em excesso de velocidade, obrigou mesmo o treinador do Penafiel a refrescar o lado direito, com Coronas.

Banjaqui ainda assustou o guarda-redes Emanuel Novo, aos 51 minutos, num desvio ao primeiro poste, mas seria o Penafiel a ficar mais perto de marcar, aos 65, num remate ao 'ferro' de João Amorim.

A emoção regressou nos seis minutos de descontos, primeiro para o Casa Pia, num livre do ex-Sporting Jefferson, travado por Emanuel Novo, respondendo o Penafiel, na jogada seguinte, por Rui Pedro, num remate que errou por pouco a baliza de Ricardo Batista, prevalecendo o empate.

Na classificação, o Penafiel igualou o Desportivo de Chaves no sexto lugar, ambos com 37 pontos, já a nove do pódio da classificação, enquanto o Casa Pia subiu duas posições, sendo agora oitavo, com 34.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Casa Pia, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Bruno César, 40 minutos.

1-1, Banjaqui, 42'.

Equipas:

- Penafiel: Emanuel Novo, Capela (Júnior Franco, 85), Dénis Duarte, Paulo Henrique, Gustavo Henrique (Coronas, 59), João Amorim, Bruno César, Simãozinho, Rui Pedro, Ronaldo Tavares e Robinho (Wagner, 76).

Suplentes: Luís Ribeiro, Coronas, David Santos, Leandro Teixeira, Júnior Franco, David Caiado, Wagner, Pedro Prazeres e Pedro Soares.

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Bruno Sousa (Zolotic, 73), Kelechi, Matheus Dantas, Jefferson, Jota (Fati, 73), Vítor Gonçalves, Christian, Banjaqui (Vitó, 86), Malik (Diego Medeiros,87) e Saviour Godwin (Djoussé, 90+2).

Suplentes: Lucas Paes, Ricardo Fernandes, Romeu Ribeiro, Vitó, Zolotic, Fati, Diego Medeiros, Camilo e Djoussé.

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Malik (09), Matheus Dantas (63), Christian (69), Vítor Gonçalves (74), Banjaqui (83) e Júnior Franco (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.