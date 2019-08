Penafiel-Cova da Piedade, 3-0: Golos de bola parada valem triunfo aos durienses

O Penafiel recebeu e venceu este sábado o Cova da Piedade por 3-0, com os golos a serem alcançados na sequência de lances de bola parada, em jogo da terceira jornada da 2.ª Liga.Inácio, de livre, e Pires, por duas vezes, de penálti, marcaram os golos que fizeram a diferença no resultado, permitindo ao Penafiel ascender ao grupo de equipas já com seis pontos conquistados, enquanto o Cova da Piedade mantém três e uma posição na segunda metade de uma classificação por agora liderada pelo Sporting da Covilhã, com nove.O jogo começou num ritmo vivo, mas sem um domínio declarado, e com a bola a rondar as duas balizas, confirmando o compromisso das duas equipas, vencedoras na última jornada, de lutarem pelos três pontos.A toada de equilíbrio foi quebrada com o golo de Inácio, aos 22 minutos, na cobrança de um livre lateral que comprometeu a defesa forasteira e o próprio guarda-redes, e o segundo tento penafidelense, três minutos depois, por Pires, na cobrança de uma grande penalidade conquistada por Ludovic, só acentuou essa ideia.Os locais conseguiam de bola parada o que o Cova da Piedade desperdiçou, por três vezes, entre o minuto 17 e 19, primeiro por Aleff, seguindo-se os remates aos ferros de Edinho e Sami, ambos na sequência de pontapés de canto.A perder por dois golos de diferença, Casquilha apostou numa presença mais forte na área, com Gustavo Souza, e uma ligação de jogo com mais qualidade, por André Carvalhas, mas desguarneceu a defesa, abrindo espaços que os locais, num dia de maior inspiração, poderiam ter aproveitado para chegar à goleada.Pires dispôs da situação mais flagrante, ao surgir isolado na área, permitindo a defesa de Tony, já depois de ter falhado a recarga a um remate de Yuri Araújo, na primeira oportunidade de golo do encontro, logo aos sete minutos, redimindo-se da marca dos 11 metros.O experiente avançado, de 38 anos, bisou no encontro, fixando o resultado, aos 64 minutos, em nova grande penalidade, desta feita a castigar uma muito penalizadora mão de Sérgio Marakis na área do Cova da Piedade.Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.Penafiel - Cova Piedade, 3-0.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Inácio, 22 minutos.2-0, Pires, 25 (grande penalidade).3-0, Pires, 65 (grande penalidade).Equipas:- Penafiel: Léo, Pedro Lemos, Felipe Macedo, Vini, Inácio, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa, Ludovic (Leandro, 85), Gleison (Ronaldo Tavares, 72), Yuri Araújo e Pires (Paulo Henrique, 79).(Suplentes: Luís Ribeiro, João Paulo, Paulo Henrique, Jeferson, Leandro, Márcio e Ronaldo Tavares).Treinador: Miguel Leal.- Cova da Piedade: Tony Batista, Celso (Gustavo Souza, 61), Allef, Chico Chen (André Carvalhas, 38), Kakuba, Victor Massaia, Sérgio Marakis, Gustavo Costa (Liu, 83), Sami, Edinho e Femi Balogun.(Suplentes: Márcio Rosa, Yan Victor, André Carvalhas, Rodrigo Martins, Gustavo Souza, Vitinho e Liu).Treinador: Jorge Casquilha.Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Lemos (32), Gustavo Costa (45), Vini (50), Victor Massaia (56), Aleff (67), Romeu Ribeiro (70) e Leandro (87).Assistência: cerca de 300 espetadores.