Penafiel envia voto de confiança à equipa

O Penafiel passa por uma fase difícil na Liga Sabseg, com três empates e três derrotas em sete jogos no campeonato. Além disso, as exibições recentes não têm agradado aos adeptos durienses e notou-se o descontentamento na derrota caseira diante do Nacional (1-4) , na última jornada.Nesse sentido, foi publicado, nas redes sociais penafidelenses, uma mensagem motivadora à equipa principal e à equipa técnica liderada por Hélder Cristovão. Na mensagem, pode ler-se:"Ano difícil, já todos sabíamos, levantar a cabeça e continuar a trabalhar todos os dias como até aqui, muitos de vocês são profissionais pela primeira vez, estamos cá para vos apoiar, sabendo que vai ser difícil alcançar os objectivos mas tendo a certeza que os vamos conseguirRAPAZES ESTAMOS CONVOSCO#penafielemmarcha "O próximo encontro do Penafiel é uma visita ao terreno do AVS SAD, para a 8ª jornada da 2ª Liga.