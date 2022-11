Penafiel-Farense, 0-2: algarvios vencem fora e reforçam 2.º lugar da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense venceu este sábado no reduto do Penafiel, por 2-0, e reforçou o segundo lugar da Liga Sabseg, em zona de subida, num jogo da 12.ª jornada decidido na segunda parte.

Abner, aos 50 minutos, e Marco Matias, aos 90+5, marcaram os golos da vitória dos algarvios, capazes de surpreender os locais no segundo tempo, a partir de uma alteração estrutural no onze, com a troca de um avançado por um central.

Com este triunfo, o Farense passou a somar 24 pontos, continuando na perseguição ao líder Moreirense, enquanto o Penafiel somou o quinto jogo sem vencer, permanecendo no 12.º lugar, com 15.

A primeira parte teve pouca baliza e bem mais Penafiel, com o Farense, em zona de subida, a revelar dificuldades para suster o meio campo dos locais e a velocidade de Édi Semedo e Adílio Santos pelos corredores laterais.

Marco Matias teve nos pés a melhor situação de golo, mas falhou o desvio, aos 35 minutos, num lance de transição rápida do Farense, respondendo o Penafiel dois minutos depois, por Feliz, num centro remate intencional.

Ao intervalo, Vasco Faísca trocou um avançado por um central, alargando a defesa do Farense a cinco elementos, e ganhou a aposta, surpreendendo o Penafiel aos 50 minutos, num cabeceamento do lateral Abner, em ação ofensiva.

O Penafiel reagiu, podia ter chegado ao empate em dois momentos, mas João Oliveira acertou no poste, aos 56 minutos, e Fábio Fortes errou o cabeceamento, aos 90, tendo reclamado ainda uma grande penalidade, mas acabou por sofrer o segundo, numa transição rápida de Marco Matias, aos 90+5.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Farense, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Abner, 50 minutos.

0-2, Marco Matias, 90+5.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Robinho, João Miguel, Leandro Teixeira, Rúben Freitas (Simãozinho, 56), Filipe Cardoso, João Oliveira (Diogo Batista, 67), Feliz (Fábio Fortes, 67), Édi Semedo, Marcus (Roberto, 67) e Adílio Santos (Adriano Castanheira, 83).

(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, Simãozinho, Diogo Batista, Reko, Mica, Adriano Castanheira, Fábio Fortes e Roberto).

Treinador: Filipe Rocha.

- Farense: Ricardo Velho, Miguel Bandarra (Cláudio Falcão, 76), Robson, Muscat, Abner (Talocha, 63), Cristian Ponde (Pedro Henrique, 63), Marcos Paulo, Vítor Gonçalves (Harramiz, 76), Marco Matias, John Velásquez (Gonçalo Silva, 46) e Rui Costa.

(Suplentes: Rafael Defendi, Gonçalo Silva, Talocha, Cláudio Falcão, Vasco Lopes, Elves Baldé, Harramiz, Lucão e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Oliveira (27), Abner (35), Marco Matias (54), Leandro Teixeira (57) e Filipe Oliveira (70).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.