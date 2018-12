Penafiel-Farense, 2-3: Algarvios põem fim a série de três jogos sem vencer

O Farense impôs-se este domingo na visita ao Penafiel, ganhando por 3-2 em partida da 13.ª jornada da 2:º Liga, pondo fim a uma série de maus resultados, com dois golos de Fábio Nunes.Fábio Nunes (07) e Irobiso (34) fizeram os dois primeiros golos antes de Pires (37), de grande penalidade, fixar o resultado ao intervalo. Fábio Nunes 'bisou' no recomeço (55), respondendo o Penafiel por Fábio Abreu (60).O Farense adiantou-se no marcador em dois lances em que o fatalismo do defesa central do Penafiel João Paulo fez a diferença, com Fábio Nunes a aproveitar, no primeiro, para 'abrir' o marcador na 'cara' de José Costa, e, no segundo, para servir Irobiso para uma conclusão fácil.Com vitórias averbadas nas duas últimas partidas, o Penafiel continuou por cima do jogo e depois de uma ameaça de Pires (11), Cássio (36) derrubou Romeu Ribeiro na grande área, aproveitando o avançado, de penálti, para fazer o seu sétimo golo na prova.Uma reentrada forte do Farense conjugada com nova desatenção da defesa local, aos 55 minutos, permitiu que um canto cobrado por Jorge Ribeiro cruzasse a pequena área até Fábio Nunes, que atirou rasteiro por o 3-1.A resposta veio cinco minutos depois, com Fábio Abreu a aproveitar uma confusão na área algarvia para reduzir a desvantagem, mas foi insuficiente, contudo, para evitar que o Farense cessasse uma série de maus resultados, em que não vencia há três jogos.Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.1-2.Marcadores:0-1, Fábio Nunes, 07 minutos.0-2, Irobiso, 34.1-2, Pires, 37 (penálti).1-3, Fábio Nunes, 55.2-3, Fábio Abreu, 60.Equipas:: José Costa, Pedro Lemos (José Gomes, 74), João Paulo, Luís Pedro, Daniel Martins, Romeu Ribeiro, (Areias, 61), Tiago Ronaldo (Cristian Machado, 46), Vasco Braga, Fábio Abreu, Ludovic e Pires.(Suplentes: Ivo, Márcio Machado, Vini, Rafa Sousa, Areias, José Gomes e Cristian Machado).Treinador: Armando Evangelista.Daniel Fernandes, Godinho, Kadri, Cássio, Jorge Ribeiro, Simões, Ryan Gauld, Borges (Delmiro, 71), Fábio Nunes (Tavinho, 61), Irobiso (Alan, 61) e Mayabela.(Suplentes: Hugo Marques, Delmiro, Tavinho, André Vieira, Perisic, Alan e Alvarinho).Treinador: Rui Duarte.Árbitro: Rui Costa (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kadri (30), Tiago Ronaldo e João Paulo (41), Daniel Fernandes (83), Daniel Martins (86), Fábio Abreu (87), Areias (90+2) e Mayambela (90+5).Assistência: 586 espetadores.