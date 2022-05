Penafiel-FC Porto B, 1-2: Ejaita carimba reviravolta portista no 25 de Abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel despediu-se este sábado do seu estádio em 2021/22 com uma derrota na receção ao FC Porto B, por 2-1, na 33.ª e penúltima jornada da Liga Sabseg, em jogo decidido no final pelo suplente Ejaita.



O avançado nigeriano, reforço de janeiro da equipa portista, decidiu o encontro aos 89 minutos, ao emendar um cruzamento da esquerda de Gonçalo Borges, também saído do banco, logrando dar a volta ao resultado, depois de Leandro Teixeira ter adiantado o Penafiel, aos 69, e Zé Pedro ter empatado para o FC Porto B, aos 71.

Apesar da derrota, a primeira nos últimos seis jogos, o Penafiel mantém o sétimo lugar, agora com os mesmos 38 pontos do Leixões, oitavo da geral, enquanto o FC Porto B subiu provisoriamente ao 10.º posto, com 42.

As duas equipas têm há algum tempo definida a permanência, o que tirou algum interesse ao jogo e alguma motivação aos intérpretes, bem patente numa primeira parte desinteressante, embalada pelo calor que se fez sentir em Penafiel.

O jogo melhorou no segundo tempo, com várias oportunidades de golo para as duas equipas e um ritmo mais acelerado.

Os portistas aproximaram-se primeiro da baliza contrária, mas os locais reagiram e ganharam até algum ascendente, acabando por chegar ao golo numa recarga de cabeça do defesa Leandro Teixeira, mas a vantagem durou apenas dois minutos, até Zé Pedro, também de cabeça, empatar, na sequência de um canto.

O empate seria desfeito perto do final, numa jogada construída por dois jogadores saídos do banco portista, num castigo algo pesado para o Penafiel.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel-FC Porto B, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Leandro Teixeira, 69.

1-1, Zé Pedro, 71.

1-2, Ejaita, 89.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Robinho, Gonçalo Loureiro, Simãozinho, Lucas Tagliapietra, Leandro Teixeira, Bruno César (Gustavo Henrique, 67), David Caiado (Vasco Braga, 58), Feliz Vaz (Zé Valente, 82), Ronaldo Tavares (Roberto, 58) e Édi Semedo (Rui Pedro, 82).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Silvério, Ruca, Vasco Braga, Zé Valente, Pedro Prazeres, Gustavo Henrique, Rui Pedro e Roberto).

Treinador: Filipe Rocha.

- FC Porto B: Francisco Meixedo (Ivan Cardoso, 82), Rodrigo Ferreira, Zé Pedro, Romain Correia, Tomás Esteves, Levi Faustino, Mor Ndiaye, Diogo Ressurreição, Vasco Sousa (Léo Borges, 67), Peglow e Silvestre Varela (Ejaita, 67).

(Suplentes: Ivan Cardoso, João Marcelo, Léo Borges, Sidnei Tavares, Rodrigo Fernandes, Gonçalo Borges, Ejaita e Danny Loader).

Treinador: António Folha.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simãozinho (53), Leandro Teixeira (60), Bruno César (66), Roberto (81), Diogo Ressurreição (84), Vasco Braga (90+1) e Robinho (90+4).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.