Penafiel-FC Porto B, 1-2: Golo aos 53 segundos empurra dragões para a vitória

O FC Porto B venceu esta segunda-feira no terreno do Penafiel, por 2-1, no encerramento da 26.ª jornada da Liga Sabseg, num bom jogo entre equipas tranquilas na classificação.

Com este triunfo, o terceiro consecutivo no campeonato, o FC Porto B ascendeu ao sexto lugar, agora com 37 pontos, enquanto o Penafiel, sem ganhar pelo quarto jogo consecutivo, é 10.º, com 32.

A velocidade nas saídas para o ataque foi a receita preparada por António Folha para a visita a Penafiel, com Gonçalo Borges, aos 53 segundos de jogo, e Wendel Silva, aos 34, a tirarem máximo proveito dessa estratégia.

No primeiro lance, Rodrigo Conceição surgiu desmarcado na direita e cruzou, Wendel Silva deixou passar a bola e Gonçalo Borges, sem marcação, recebeu, olhou e escolheu o lado da baliza de Caio Secco, também sem possibilidades de defesa no tento de Wendel, a emendar ao segundo poste um cruzamento de Gonçalo Borges, após entendimento com Marcus.

O Penafiel reagiu bem ao golo madrugador, conseguiu alternar no domínio da bola, também mostrou movimentações interessantes e logrou algumas aproximações à baliza de Meixedo, embora sem criar real perigo.

A primeira parte foi muito movimentada e mais interessante de seguir, apesar de Roberto, aos 58 minutos, ter reduzido, de cabeça, fazendo o Penafiel reentrar na discussão do resultado.

O FC Porto B acusou um pouco este tento, foi mais pressionado, mas não tremeu, e até podia ter marcado novamente, numa conclusão de Vasco Sousa, aos 67 minutos.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - FC Porto B, 1-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Gonçalo Borges, 1 minuto.

0-2, Wendel Silva, 34 minutos.

1-2, Roberto, 58.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Rúben Freitas (Afonso Figueiredo, 82), Filipe Cardoso, João Miguel, Simãozinho, João Oliveira, Vasco Braga (Feliz, 75), Édi Semedo (Adílio Santos, 82), Reko, Adriano Castanheira (Rodrigo Valente, 89) e Roberto.

(Suplentes: Nuno Macedo, Silvério, Lucas Tagliapietra, Bruno Pereira, Afonso Figueiredo, Feliz, Rodrigo Valente, Leandro Tipote e Adílio Santos).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Bernardo Folha (Sidnei Tavares, 89), Bruno Costa (Rodrigo Fernandes, 89), Abraham Marcus, Vasco Sousa (Rodrigo Pinheiro, 82), Gonçalo Borges (Nilton Varela, 70) e Wendel Silva (Samba Koné, 82).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Romain Correia, Martim Fernandes, Rodrigo Pinheiro, Nilton Varela, Samba Koné, Sidnei Tavares, Rodrigo Fernandes e Luan Brito).

Treinador: António Folha.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Braga (72) e Bernardo Folha (85).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.