Penafiel-Feirense, 2-0: derrota deixa fogaceiros praticamente fora da luta pela subida

O Feirense perdeu este domingo no reduto do Penafiel, por 2-0, e ficou praticamente afastado da luta pelos lugares de subida ao principal escalão do futebol português, a três jornadas do fim da Liga Sabseg.

Edson Farias marcou à sua ex-equipa, aos 39 minutos, inaugurando o marcador, e Édi Semedo, nos descontos, em lance precedido de fora de jogo, fixou o resultado, num jogo que teve sempre mais Penafiel.

Com este triunfo, o terceiro nos últimos quatro jogos, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao sétimo lugar, com os mesmos 45 pontos do Nacional, sexto, enquanto o Feirense, com um ponto somado em nove possíveis, mantém 52, por agora no quarto posto, a oito dos lugares de subida (faltam disputar nove pontos).

Os locais criaram mais oportunidades e foram sempre melhores no jogo, adiantando-se por Edson Farias, a emendar ao primeiro poste um cruzamento de Feliz da esquerda.

O brasileiro, que já acertava duas vezes nos ferros no primeiro tempo, voltou a fazê-lo no segundo, período no qual se viu um pouco mais de um Feirense algo descrente e que só em duas ocasiões ameaçou a baliza de Caio Secco.

A formação de Santa Maria da Feira pode queixar-se de si e de uma decisão errada da árbitra assistente no lance do segundo golo do Penafiel, aos 90'+1, ao validar a posição irregular de Ronaldo, no início da jogada, com a bola a chegar, depois, a Édi Semedo, que anotou o segundo golo do jogo.

Também ficaram dúvidas na área do Penafiel aos 60 minutos, num lance disputado entre o central penafidelense Lucas e Diga.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Feirense, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Edson Farias, 39.

2-0, Édi Semedo, 90+1.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Vitinha (Édi Semedo, 64), Gonçalo Loureiro, Lucas Tagliapietra, Simãozinho, Leandro Teixeira, Bruno César (Zé Valente, 71), David Caiado (Vasco Braga, 64), Edson Farias, Roberto (Ronaldo Tavares, 64) e Feliz Vaz (Robinho, 81).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Silvério, Ruca, Vasco Braga, Zé Valente, Robinho, Édi Semedo, Rui Pedro e Ronaldo Tavares).

Treinador: Filipe Rocha.

- Feirense: Bruno Brígido, João Pinto (Jorge Teixeira, 59), Ícaro Silva, Cláudio Silva, Diga, João Tavares (Latyr Fall, 46), Washington (Manu Silva, 46), Zé Ricardo, Vargas (Tiago Dias, 68), Petkov e João Paulo (Samuel Teles, 59).

(Suplentes: Igor Rodrigues, Manu Silva, Bruno Onyemaechi, Sidney Lima, Samuel Teles, Latyr Fall, André Rodrigues, Jorge Teixeira e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Roberto (24), Bruno César (38), João Paulo (53), David Caiado (54), Igor Rodrigues (54), Vasco Braga (80), Feliz Vaz (80) e Leandro Teixeira (90+3).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.