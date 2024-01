Penafiel-Feirense, 2-1: Primeira parte de bom nível garante triunfo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel venceu hoje na receção ao Feirense por 2-1, em encontro da ronda 19 da Liga Sabseg, graças à vantagem conseguida no primeiro tempo, destacando-se do seu adversário, com quem mantinha uma igualdade a 21 pontos.

Apesar de não terem assumido sempre o controlo, os 'rubro-negros' foram mais incisivos na frente, algo que materializaram com os tentos de João Oliveira, aos 21 minutos, e Adílio Santos, aos 28, perante um Feirense que ainda reduziu por Oche Ochowechi, aos 70.

A primeira grande ocasião de perigo até pertenceu aos visitantes, no minuto 18, por intermédio do ala direito, Sérgio Conceição, que, após receber um passe a 'rasgar' de Rúben Alves, atirou ligeiramente ao lado.

No entanto, o golo inaugural do conjunto orientado por Hélder Cristóvão aconteceu três minutos depois, quando João Oliveira respondeu com um cabeceamento preciso ao cruzamento pela direita de Robinho.

O Penafiel continuava mais ameaçador após o primeiro golo e foi com naturalidade que chegou ao segundo, dois minutos antes da meia hora, desta feita por Adílio Santos, em 'recarga' à tentativa inicial de Hugo Firmino.

A formação de Santa Maria da Feira assumiu depois as rédeas da partida, com o propósito de reduzir a desvantagem e assim reentrar na luta pelos pontos, mas quase sempre de forma inconsequente.

Já no segundo tempo, numa rara oportunidade aos 70, o Feirense chegaria ao golo, através de Oche Ochowechi, que rematou forte no 'coração' da área, a passe de Carnejy Antoine.

Até final, o conjunto da casa conseguiu suster o ímpeto feirense, que ainda criou outra ocasião flagrante aos 79, com Antoine a permitir ao defesa Diogo Brito cortar o lance na pequena área e vestir a pele de herói.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel -- Feirense, 2-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcador:

1-0, João Oliveira, 21 minutos.

2-0, Adílio Santos, 27.

2-1, Oche Ochowechi???????, 70.

Equipas:

- Penafiel: Pedro Silva, Rúben Pereira, João Miguel, Diogo Brito, Robinho, Filipe Cardoso (Diogo Batista, 63), Reko, João Oliveira (Miguel Maga, 77), João Silva, Hugo Firmino (Chico Teixeira, 78) e Adílio Santos (André Silva, 89).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Miguel Maga, Bruno Pereira, Diogo Batista, Chico Teixeira, Edu Pinheiro, Hélder Suker, Pedro Vieira e André Silva).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Feirense: Diego Callai, Filipe Almeida, Washington, Cláudio Silva, Bruno Silva, Zidane Banjaqui (Diogo Brás, 67), Jorge Pereira (João Castro, 46), Sérgio Conceição (João Paredes, 67), Guilherme Ferreira (Dudu Hatamoto, 35), Carnejy Antoine e Rúben Alves (Oche Ochowechi, 61).

(Suplentes: Pedro Mateus, Tony Shimaga, Diogo Brás, Henrique Jocú, Malam Camará, João Castro, Oche Ochowechi, João Paredes e Dudu Hatamoto).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (47), Zidane Banjaki (60), João Castro (78), João Paredes (83) e Cláudio Silva (90+6).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.