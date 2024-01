Penafiel-Länk Vilaverdense, 2-1: lanterna-vermelha volta a perder

O Penafiel venceu este sábado na receção ao Länk Vilaverdense, por 2-1, em duelo da 16.ª jornada da Liga Sabseg, resultado que agrava a situação do emblema de Vila Verde no último lugar, com apenas 10 pontos.

Num encontro com duas partes de domínio distinto, os rubro-negros materializaram o seu ascendente na primeira metade, pelos golos de Gabriel Barbosa, aos 31 minutos, e Adílio Santos, aos 42', com os visitantes a conseguirem ainda reduzir por Bruno Silva, aos 66'.

O ponta de lança brasileiro dos penafidelenses inaugurou o marcador, numa jogada protagonizada por Robinho, que rematou para defesa incompleta do guardião Rogério Santos, permitindo a Gabriel Barbosa antecipar-se para fazer o 1-0 na recarga.

Na semana em que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional confirmou que o conjunto do distrito de Braga não demonstrou a inexistência de dívidas salariais, a formação de Sérgio Machado transparecia desmotivação e conformismo face à desvantagem no marcador.

Foi, portanto, com naturalidade que o Penafiel chegou ao segundo tento, 11 minutos depois do primeiro, por intermédio de Adílio Santos, com o extremo a concluir uma boa jogada coletiva com um chapéu sobre o guarda-redes.

Logo a abrir o segundo tempo, João Oliveira colocou novamente a bola no fundo das redes para os penafidelenses, mas o golo viria a ser anulado na consulta ao videoárbitro, e, a partir desse momento, a equipa da casa mostrou-se algo complacente, permitindo uma reação adversária.

Quando o marcador sinalizava 66 minutos jogados, Bruno Silva, entrado ao intervalo, respondeu da melhor forma ao passe de Lénio Neves, que também já havia rematado à trave, e reduziu a desvantagem para o Länk Vilaverdense num disparo cruzado.

João Caiado ainda falhou de forma flagrante a igualdade, aos 81', tentando servir André Soares, quando se encontrava isolado diante do guarda-redes, com João Miguel a efetuar uma decisiva interceção, que manteve o resultado no 2-1 final e permitiu ao Penafiel subir provisoriamente à 12.ª posição, com 18 pontos.





Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel

Penafiel - Länk Vilaverdense, 2-1

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Gabriel Barbosa, 31 minutos

2-0, Adílio Santos, 42'

2-1, Bruno Silva, 66'

Equipas:

- Penafiel: Pedro Silva, Rúben Pereira, João Miguel, Leandro Teixeira, Adílio Santos (Miguel Maga, 90'+1), Diogo Batista (Edu Pinheiro, 79'), Filipe Cardoso, João Oliveira (Chico Teixeira, 69'), João Silva (Diogo Brito, 79'), Robinho e Gabriel Barbosa (André Silva, 69')

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Miguel Maga, Diogo Brito, Chico Teixeira, Edu Pinheiro, Pedro Vieira, Hélder Suker e André Silva

Treinador: Hélder Cristóvão

- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, França (Laércio, 46'), João Batista, Armando Lopes (Nor Maviram, 62'), Ericsson (Ansu Fati, 88'), Momo Sacko (Bruno Silva, 66'), Boubacar Hanne (André Soares, 62'), Lénio Neves, João Caiado e Gonçalo Teixeira

(Suplentes: Ivo Gonçalves, Bakary Konaté, Carlos Freitas, Laércio, Nor Maviram, Rohun Kawale, André Soares, Bruno Silva, Ansu Fati)

Treinador: Sérgio Machado

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Batista (45'+3), Boubacar Hanne (58'), Armando Lopes (62'), Leandro Teixeira (74'), Gonçalo Teixeira (89') e Miguel Maga (90'+3)

Assistência: Cerca de 500 espetadores